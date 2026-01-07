Ga naar de inhoud
Daar gaat Porsche niet blij mee zijn: Chinese alliantie komt met Taycan-kloon

Open bekentenis

SAIC Z7
Lars Krijgsman

Een grote Chinese alliantie van automerken komt met een auto waarvan hoge Porsche-managers ongetwijfeld beginnen te schuimbekken. De SAIC Z7 lijkt wel heel erg op een Porsche Taycan.

De tijd dat Chinese autofabrikanten wel heel goed keken naar ontwerpen van auto's die elders in de wereld werden verkocht, ligt inmiddels jaren achter ons. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er er juist steeds vaker naar de voorkeuren en wensen van de Chinese klant wordt gekeken. Hoe dan ook, vandaag hebben we een fonkelnieuw model te pakken dat minder origineel is. En die komt niet uit de koker van de minste of geringste.

Wie AutoWeek.nl geregeld bezoekt, heeft vast wel eens de naam Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) voorbij horen komen. HIMA is een uitgebreid samenwerkingsverband tussen techfabrikant Huawei, Seres, Chery, BAIC, JAC en SAIC Motor. Elk van die Chinese autobouwers - die zelf al vaak meerdere merken hebben - verkopen onder HIMA-vlag gezamenlijk ontwikkelde techniek elk middels een eigen nieuw merk. Seres Group heeft AITO, Chery heeft Luxeed en Stelato en Maextro behoren toe aan achtereenvolgens BAIC en JAC. SAIC Motor voegde op zijn beurt onlangs het piepjonge en ietwat verwarrend 'SAIC' geheten automerk aan zijn portfolio toe. Dat aan zowel HIMA als SAIC Motor gerelateerde SAIC gaat Porsche ongetwijfeld pissig maken.

Porsche Taycan

SAIC steekt niet onder stoelen of banken dat de Z7 op iets Europees is geïnspireerd. Dat Europese is de Porsche Taycan.

SAIC slingert een schimmige teaserplaat de wereld in van een auto die wel heel sterk doet denken aan de Porsche Taycan. De nieuwkomer heet SAIC Z7 en dat de Chinezen daarmee de Taycan een hak willen zetten, steken ze niet onder stoelen of banken. In een begeleidend schrijven noemt SAIC het uiterlijk van de Z7 'vergelijkbaar met dat van een dure Europese sportauto.' De SAIC Z7 heeft in de portieren verzonken handgreper, een lidar-module op het dak en belooft volledig elektrisch aangedreven te zijn. Maar er zijn nog meer Taycan-overeenkomsten. Zo komt er volgens Chinese media ook een Shooting Brake-achtige variant. Die gaat ongetwijfeld sterk lijken op de Taycan Cross/Sport Turismo.

Porsche Porsche Taycan

Lezersreacties (55)

