Een grote Chinese alliantie van automerken staat op het punt zich de woede van Porsche op de hals te halen. Het komt met een auto die wel heel erg lijkt op de Porsche Taycan. Het is die SAIC Z7 die nu vanuit elke hoek zijn jatwerk etaleert.

Onlangs schreven we over de komst van een Chinese elektrische auto die wel heel sterke gelijkenissen vertoont met de Porsche Taycan: de SAIC Z7. Op de komst van die SAIC Z7 hoeft de Chinese consument schijnbaar niet lang te wachten, er is namelijk een tweede dosis teaserplaten de wereld in geslingerd.

De Z7 wordt een model van automerk SAIC, op zijn beurt een piepjong merk dat SAIC Motor heeft opgericht als onderdeel van het uitgebreide samenwerkingsverband HIMA. SAIC Motor - dat je vast kent als moederbedrijf van MG - etaleert op nieuwe afbeeldingen hoe sterk het ontwerp van de Z7 leunt op dat van de Taycan. Dat de SAIC Z7 wat ontwerp betreft maar weinig origineel was, dat konden we je op basis van het zijaanzicht en een omschrijving door SAIC van de auto al vertellen. Volgens SAIC is het ontwerp van de Z7 'vergelijkbaar met dat van een dure Europese sportauto'.

Op de nieuwe afbeeldingen zien we stukje van de achterzijde en het gros van de voor- en zijkant van de Z7. Wat blijkt? Zelfs de vorm en de invulling van de koplampen doen aan de Taycan denken, We zien lichtunits met aan de onderzijde een kleine uitloper. De lichtsignatuur ademt met zijn vier in de hoeken gehuisveste horizontale led-elementen Porsche Taycan.

Het is nog niet bekend wanneer de SAIC Z7 wordt gepresenteerd. Voor technische specificaties is het ook nog te vroeg.