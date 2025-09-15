Wat moet je doen om Porsche op de kast te jagen? Simpel: ze verslaan op de Nürburgring. Dat trekken ze écht niet daar in Stuttgart, waar om precies die reden wordt gewerkt aan een nóg snellere Taycan.

De strijd in kwestie gaat om de titel van snelste elektrische productieauto op het beroemdste circuit van Duitsland, Europa en ongetwijfeld zelfs de wereld. De Porsche Taycan Turbo GT pakte die titel in 2024 af van de Rimac Nevera, en dat is voorwaar een prestatie. Waar die Rimac namelijk een 1.914 pk sterke hypercar is, doet de Taycan Turbo GT het met ‘maar’ 1.108 pk en is het bovendien ‘gewoon’ een vierdeurs sedan. Een vierdeurs sedan met twee zitplaatsen, overigens, want om de recordtijd van 7:07:55 te halen moet je opteren voor het ‘Weissach’-pakket waarbij de achterste zitplaatsen worden geschrapt. Evengoed ronduit indrukwekkend, en dat is de snelste Taycan met zijn 0-100-sprint in dik 2 seconden uiteraard ook zonder ringrecord.

En dat is maar goed ook, want sinds afgelopen zomer is het record niet meer in handen van Porsche. Het nota bene Chinse Xiaomi wist de Duitsers op eigen grondgebied te verslaan met de tamelijk bizarre SU7 Ultra, die het beroemde rondje in 7 minuten en net geen 5 seconden afraffelde. Niemand kan met zekerheid zeggen of dat de reden is, maar deze spionagebeelden wijzen wel op een nóg snellere versie van de Taycan.

Een naam heeft die auto nog niet, maar als we het op ‘Taycan Turbo S GT GT4 RS’ houden, zit de juiste toevoeging er vast ergens bij. Reken op nog meer vermogen, maar vooral een nog extremere en compromisloze auto dan een Turbo GT met Weissach. Alles op sportiviteit dus, met lichtere wielen, grotere vleugels en plakkeriger banden die re allemaal aan moeten bijdragen dat de Taycan de Nürburgring straks nog sneller kan ronden. En nog wat extra winstgevende verkopen kan opleveren, uiteraard, want dat legt Porsche bij alle verschillende 911-versies ook geen windeieren.