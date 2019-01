Het is 2014 als Land Rover de Freelander achter de geraniums parkeert en de Discovery Sport als opvolger naar voren schuift. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is er in SUV-land een hoop verandert. De Disco' Sport wordt op de snijtafel gelegd, een moment waarbij met name de techniek van de SUV wordt vernieuwd. De Discovery Sport staat op Jaguar Land Rovers D8-basis, een in de basis niet al te fris platform meer. Het werd aan het EUCD-platform van Ford gerelateerde platform werd immers al gebruikt door de eerste generatie van de Range Rover Evoque. Die Evoque is aan een nieuwe generatie geholpen en maakte bij die generatiewissel kennis met een grondig herziene versie van zijn oorspronkelijke basis. Straks profiteert dus ook de Discovery Sport van dat vernieuwde platform. De vernieuwde Discovery Sport zal in ieder geval een stuk lichter worden én moet plek kunnen bieden aan een relatief groot accupakket. Een onthulling verwachten we nog in de eerste helft van dit jaar. Of ook de ietwat zwaarlijvige Jaguar E-Pace die in 2017 werd gepresenteerd van het nieuwe platform profiteert, lijkt onwaarschijnlijk.