Nieuwe motoren voor Range Rover Evoque en Land Rover Discovery

Range Rover Evoque

Land Rover voert een aantal interessante vernieuwingen door voor de Discovery Sport en de Range Rover Evoque. Om te beginnen bij de Evoque. Die krijgt namelijk een nieuwe instapper: de P160. Een nieuwe Ingenium 1.5 driecilinder benzinemotor met 48V mild-hybrid techniek doet daarin dienst. Het 160 pk en 260 Nm sterke blok is in staat deze voorwielaangedreven Evoque in 10,3 seconden naar 100 km/h te brengen. Schakelen gaat met een achttraps automaat. De elektrische ondersteuning, die werkt op elektriciteit die bij remmen en gas los wordt opgewekt, zorgt dat de CO2-uitstoot beperkt blijft tot 108 gram per kilometer. Dat moet uiteraard de prijs ten goede komen.

Op internationaal dieselvlak komt de (ook mild-hybrid) D165 erbij. Bij de AWD is de 165 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbomotor goed voor een 0-100 sprint in 9,8 seconden. Dat is 0,5 langzamer dan bij de D180 AWD, die momenteel de keuze is voor Evoque-rijders die dergelijke dieselprestaties willen. Dankzij de 48V-startergenerator moet het verbruik en de uitstoot gunstiger uitpakken en dat moet voor de Nederlandse markt weer wat bpm schelen. Ook voegt Land Rover de D200 aan het aanbod toe, met een 200 pk sterke versie van diezelfde motor. Het is op het moment van schrijven nog niet helemaal zeker of deze diesels ook in de Nederlandse prijslijst komen te staan. Ook precieze verbruikscijfers van de genoemde motoren moeten we je nog even schuldig blijven.

Land Rover Discovery Sport

Zoals gezegd is ook de motorenlijst van de Land Rover Discovery Sport onder handen genomen. Bij de ‘Disco’ wordt de eerdergenoemde D165 ook aan het aanbod toegevoegd. Bij de D165 krijg je de bij de Evoque reeds genoemde nieuwe mild-hybrid dieselkrachtbron met 165 pk onder de kap, die eveneens met een gunstiger verbruik en uitstoot vergelijkbare cijfers levert als bij de D180 het geval is. Om het gat tussen deze D165 en de reeds leverbare D240 te overbruggen, schuift Land Rover ook bij de Discovery Sport de 200 pk sterke D200 ertussen in het aanbod.

Tenslotte komt er op internationaal benzinevlak nog de P290 bij, de nieuwe subtopper onder de plug-in hybride P300e. Een 'e' ontbreekt in de typebenaming en dat geeft al aan dat het hier niet gaat om om een plug-in, maar gewoon een versie die benzine lust. Een nieuwe topversie voor de stekkerloze Discovery Sports dus, met net even wat minder vermogen dan de deels elektrisch aangedreven Disco. In 7,4 seconden moet 100 km/h op de klok kunnen staan, waarmee de P290 nog wel 0,8 seconden moet toegeven op de P300e. Ook in dit geval geldt weer; preciezere prestatie- en verbruikscijfers volgen.

Pivi Pro

Niet alleen op motorisch gebied is er nieuws, want ook in het interieur van beide auto's gaat het er binnenkort anders aan toe. Zowel de Evoque als de Discovery Sport krijgen het Pivi en Pivi Pro-infotainmentsysteem toebedeeld. Dat kennen we al uit de Defender. Het nieuwe systeem, standaard vanaf S-uitvoeringen, moet intuïtiever te bedienen zijn dan het TouchPro-systeem dat nu in beide modellen zit. Dat komt onder meer omdat de verschillende functies zich vanaf één homescreen laten bedienen in verschillende vensters. Daarbij 'leert' het meer over de gebruiker van de auto. Zo schakelt het onder meer stembegeleiding in het navigatiesysteem automatisch uit als je op wegen rijdt waar je heel regelmatig rijdt. Verder voegt Land Rover 'Cabin Air Filtration' toe aan de opties. Dat moet op een slimme wijze voor zo schoon mogelijke lucht in de auto zorgen, door de lucht te meten op verontreinigingen. Land Rover zegt trots dat het bijvoorbeeld ook de kans op besmetting van inzittenden met virussen grotendeels tegen moet kunnen gaan. Een 'hot item' op dit moment in de wereld.

Specifiek voor de Nederlandse markt bedoelde aanvullende informatie, zoals nieuwe prijzen en introductiedata, volgt op een later moment.