Modeljaarupdate voor Land Rover Discovery Sport

Land Rover is erin geslaagd om de CO2-uitstoot van de Discovery Sport wat terug te dringen. Vooral bij de plug-inhybride is er veel winst geboekt. Daarnaast zijn er andere wijzigingen voor het nieuwe modeljaar.

Door een nieuwe WLTP-certificatie komt de plug-in hybride, die voor Nederland eigenlijk het interessantst is, nu op een theoretische CO2-uitstoot van 34 gram per kilometer, bij een theoretisch verbruik van 1,5 liter op 100 kilometer. Dat is nogal een verschil, want dit was 44 gram per kilometer en 2 liter per 100 kilometer.

Ook de D165, die vorig jaar werd geïntroduceerd, heeft naar verluidt een lager verbruik en een lagere CO2-uitstoot, al blijft het verschil hier volgens onze gegevens steken op 1 hele gram. De versie met automaat en vierwielaandrijving komt nu uit op 175 g/km, bij een verbruik van 6,7 liter op 100 km ofwel 1 op 14,9.

Voor het nieuwe modeljaar, dat bij Land Rover al optimistisch 2023 wordt genoemd, zijn er meer wijzigingen aan de ‘Disco Sport’. Zo spreekt Land Rover van een verbeterde en snellere variant van het Pivi Pro-infotainmentsysteem, dat eveneens in 2020 werd geïntroduceerd op dit model. Spotify is nu een aparte app in dat systeem, dus koppeling met een telefoon zou niet meer nodig zijn om bij je muziek te komen. Ook is er een nieuwe uitvoering van de Discovery Sport, de Urban Edition.

Hoewel de lagere CO2-uitstoot van de plug-in onherroepelijk een bpm-korting oplevert, lijkt het er niet op dat de auto ook daadwerkelijk goedkoper wordt. De enige reeds bekende prijs, de vanafprijs, ligt met €62.215 namelijk wat hoger dan nu (€58.256). De volledige prijslijst wordt in januari bekend, dus dan weten we alles.