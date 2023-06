In 2014 bracht Land Rover de Discovery Sport op de markt als bereikbaarder alternatief voor de échte Discovery. In 2019 werd de Discovery Sport gefacelift en kreeg daarbij niet alleen nieuwe verlichting en nieuwe bumpers, maar ook een compleet nieuw interieur. Vier jaar later vernieuwt Land Rover de met tot zeven zitplaatsen leverbare Discovery Sport weer en ook nu krijgt de auto een herzien interieur. Maar er is meer dan dat.

Hoewel Land Rover het uiterlijk van de SUV op een handjevol details per uitvoering nagenoeg intact laat en ook het gros van het dashboard laat voor wat het is, valt er toch een flinke nieuwigheid in het interieur te bespeuren. De complete middenconsole ziet er door de komst van een nieuw infotainmentsysteem namelijk helemaal anders uit. Voortaan is de middenconsole opgebouwd uit een nieuw gebogen en met een diameter van 11,4 inch fors infotainmentscherm. Draadloos je iPhone of Android-telefoon middels Apple CarPlay of Android Auto ermee verbinden? Dat kan. In het PiviPro-systeem is nu ook de klimaatregeling verwerkt, met als gevolg dat het knoppeneiland dat daar voorheen voor diende het veld heeft moeten ruimen. In de daardoor onderin de middenconsole vrijgekomen ruimte heeft Land Rover een inductielader geplaatst. Meer nieuws in het binnenste: Land Rover trekt de traditionele automaathendel uit de middentunnel en plaatst er een kleiner keuzeknuppeltje voor in de plaat.

Land Rover past de standaarduitrusting van diverse uitvoeringen aan. Zo is een digitaal instrumentarium voortaan standaard op alle uitvoeringen, evenals schakelflippers achter het stuurwiel en de virtuele assistent Amazon Alexa. Passagiers op elke zitrij hebben de beschikking over twee USB C-poorten en op de tweede zitrij kun je ook nog van twee 12v-aansluitingen gebruikmaken. Een nieuwe optie is Cabin Air Purification Plus, een interieurluchtfiltersysteem. Ook nieuw op de optielijst: 3D Surround Camera, ClearSight GroundView en een achteruitkijkspiegel die ook de beelden van een naar achteren gerichte camera kan weergeven. Handig als je auto tot de nok van het dak is volgeladen.

Meer stekkerkracht

Net als voorheen is de Land Rover Discovery Sport er weer met plug-in hybride aandrijflijnen en leveren de Engelsen de SUV ook als plug-in hybride P300e. Die batterij van die stekkerversie heeft een vernieuwde samenstelling, met als gevolg dat de elektrische actieradius iets is toegenomen en nu 51 kilometer bedraagt. Opnieuw heeft de P300e een 200 pk sterke 1.5 driecilinder die samenwerkt met een 108 pk krachtig elektrohart. Het systeemvermogen: 309 pk en 540 Nm. De vernieuwde Discovery Sport is naast als P300e ook als P200, P250 en als D165 en D200.

De Land Rover Discovery Sport heeft een vanafprijs van €63.670 (P300e).