Facelift Friday: Land Rover Discovery Sport

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Land Rover Discovery Sport is wellicht niet de opvallendste auto in het gamma van Land Rover, maar stiekem is de relatief bescheiden ‘instap-Disco’ behoorlijk populair. Het in 2014 gelanceerde model onderging onlangs een facelift, waarbij stiekem een heleboel veranderde.

In optisch opzicht valt het allemaal wel mee. De facelift van de Discovery Sport lijkt er één volgens het boekje, waarbij de auto in kwestie wordt gemoderniseerd op een manier die even doeltreffend als efficiënt is. Led- in plaats van xenonkoplampen, andere achterlichten en een nieuwe voorbumper maken de auto vooral strakker. Door het verwijderen van de mistlampen in de voorbumper en een nieuwe grille is de auto vooral een beetje strakker dan voorheen.

De grootste verandering is deze keer niet aan de buitenkant, maar juist in het interieur te vinden. Waar het dashboard van de originele Discovery Sport wellicht toch een kleine domper was voor de verwende koper in dit segment, weet de nieuwe cockpit een stuk meer te imponeren. De nieuw ingedeelde middenconsole oogt met zijn bredere, veel modernere touchscreen en fraaie, half digitale knoppen een stuk frisser dan voorheen. Ook het mooie stuurwiel, dat met zijn fraaie sierring en touch-knoppen regelrecht uit Range Rover-modellen lijkt te komen, draagt bij aan de hoogwaardige sfeer.



Zelfs als we de Discovery Sport van de onderkant zouden bekijken, zou er nieuws te zien zijn. Waar auto’s bij een facelift doorgaans hooguit motorisch worden aangepakt, krijgt de ‘kleine’ Disco gewoon een vernieuwd platform aangemeten. De Premium Transverse Architecture is ook onder de geheel nieuwe Range Rover Evoque te vinden.