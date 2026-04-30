Kia K4 verliest noodgedwongen zijn sterkste benzinemotor

De fonkelnieuwe Kia K4 Hatchback en K4 Sportswagon verliezen de sterkste van de twee aandrijflijnen waarmee ze leverbaar waren. De boosdoener is eenvoudig aan te wijzen. Inderdaad: het Nederlandse fiscale stelsel gooit roet in het eten.

Kia heeft het er maar druk mee. Het lanceert het ene na het andere nieuwe of vernieuwde model en dan moet het ook nog het leveringsgamma van de K4 in Nederland aanpassen. Die Kia K4 is er pas net, maar de prijslijst van de Ceed-opvolger is nu al herzien. Zowel de Kia K4 Hatchback als K4 Sportswagon werd in Nederland geïntroduceerd met een 115 pk sterke mild-hybride 1.0 en met een 180 pk sterke 1.6 T-GDI zonder mild-hybride ondersteuning. Die laatste is nu al uit het aanbod gehaald.

De Kia K4 met 1.6 T-GDI is door de jaarlijkse en dus strengste homologatiemolen gehaald en is daar met een hogere CO2-uitstoot uitgekomen. Het gevolg daarvan is bekend: meer CO2 betekent meer bpm en dus een hogere vanafprijs. De Nederlandse importeur had het graag anders gezien, maar geeft logischerwijs aan dat het voor de Kia K4 met 180 pk sterke 1.6 T-GDI geen toekomst meer ziet. Ter illustratie: de bpm op een K4 Hatchback met 115 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI is zo'n €8.000, die van de K4 Hatchback met 1.6 T-GDI was zo'n €13.000 tot €14.000.

Wat overblijft: een ongeacht de gekozen carrosserievorm brutaal vormgegeven compacte middenklasser met een 115 pk sterke 1.0 driecilinder die leverbaar is met een handgeschakelde zesbak en een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Met een 0-100-sprint in zo'n 12 seconden is de mild-hybride Kia K4 uiteraard minder rap dan de 1.6 T-GDI die geschrapt is, maar daar krijg je wel een lager verbruik (5,6 l/100 kilometer in plaats van 6,6 l/100 kilometer) voor terug.

De Kia K4 Hatchback is er vanaf € 33.995; voor de K4 Sportswagon betaal je minimaal €35.495.

Overigens werd de K4 bij zijn onthulling ook al alleen met de 1.0 aangekondigd. Later werd de 1.6 aan het beloofde gamma toegevoegd, nu wordt dat dus weer teruggedraaid.