Vernieuwde Jaguar XF strekt de benen

De Jaguar XF bestaat in zijn huidige vorm inmiddels vijf jaar en dat betekent dat er in Coventry hard wordt gewerkt aan een gemoderniseerde versie van zijn middelgrote model. Die opgefriste XF is nu in zowel sedan als Sportbreak-trim opgedoken.

Jaguar stelde de sedanversie van de huidige tweede generatie van de XF in 2015 aan de wereld voor. Liefhebbers van de stationwagonversie van de XF werden twee jaar later op een nieuwe XF Sportbreak getrakteerd. Hoewel de ruimtelijker ingestelde XF daarmee twee jaar jonger is dan zijn sedanbroer, worden de twee gelijktijdig op de snijtafel gelegd.

Vorig jaar bewees Jaguar met de gefacelifte XE dat het in staat is zijn modellen optisch subtiele toch relevante updates te geven. Een dergelijke werkwijze lijkt het merk nu toe te passen op de XF. Hoewel zowel de XF sedan als XF Sportbreak op deze foto's nog fanatiek is volgehangen met camouflagewerk, is al zichtbaar dat de XF profiteert van gewijzigde lichtunits en aangepast bumperwerk. In het interieur past Jaguar nieuwe, verbeterde materialen toe en het is zeer aannemelijk dat ook het infotainmentsysteem wordt vervangen door de jongste variant van het Touch Pro Duo-systeem. Reken dus op de komst van een tweede display om de klimaatregeling mee aan te sturen.

Wat er op technisch vlak gaat veranderen, is vooralsnog niet helder. Ongetwijfeld schraapt Jaguar zijn motoren op uitstootvlak bij. Of de XF S die moderniseringsronde overleeft, valt nog te bezien.