Vernieuwde BMW X7 heeft brutaal front

BMW is niet vies van gedurfde ontwerpen. De iX is een opvallend vormgegeven elektrische SUV en voorop auto's als de 4-serie, 7-serie en X7 zitten wel heel heftige hekwerken. Die BMW X7 krijgt binnenkort een facelift, maar de SUV levert aan optische eigenwijsheid helemaal niets in. Integendeel! Op deze eerste gelekte afbeelding van de vernieuwde BMW X7 is goed te zien met welk gezicht de SUV de komende jaren ertegenaan mag.

De BMW X7 die in 2018 op de markt verscheen, was in elk opzicht groot. Niet alleen zijn exterieurmaten, ook de afmetingen van de nierengrille vallen niet bepaald in de categorie 'subtiel'. Wie daar geen fan van is, zal de gefacelifte variant van BMW's concurrent van de Mercedes-Benz GLS niet opeens een fraai model vinden. Wie wél liefhebber is van het excentrieke BMW-design moet juist extra opletten. Op onder meer Cochespias.net en IXForums.com gaat een eerste afbeelding rond van de vernieuwde X7, een auto die nog brutaler oogt dan het huidige model.

Aan de afmetingen en de vormgeving van de grille tornt BMW niet, maar de rest van het X7-front gaat volledig op de schop. De gefacelifte X7 krijgt namelijk over twee lagen uitgesmeerde verlichting zoals je dat tegenwoordig steeds vaker op auto's ziet. Hoog in het front zitten platte units waarin de led-dagrijverlichting is gehuisvest. Een verdieping eronder zitten de daadwerkelijke koplampen. De L-vormige led-dagrijverlichting lijkt een verwijzing te zijn naar de bekende uit twee - inmiddels vaak halve - ringen opgebouwde BMW-verlichting.

Dat de X7 dit front krijgt, is eigenlijk geen verrassing. Meermaals doken ingepakte testexemplaren op die al iets van hun nieuwe gezicht lieten zien. Daarnaast krijgt ook de BMW XM, de uiteindelijke productieversie van de Concept XM, een vergelijkbaar front. BMW lijkt zelfs de op stapel staande nieuwe 7-serie en diens elektrische i7-variant een snuit met over twee verdiepingen verdeelde kijkers te geven.

We verwachten binnenkort via de officiële kanalen meer van de gefacelifte BMW X7 te zien.