BMW i7: elektrische 7-serie klaar voor 2022

BMW vuurt volgend jaar zijn concurrent van de Mercedes-Benz EQS op autoland af. Die volledig elektrische variant van de nieuwe 7-serie is nu vanuit elke hoek in camouflagetrim te zien, BMW deelt namelijk een uitgebreide reeks foto's van een i7 die aan koudetests wordt onderworpen.

Hoewel ook SUV's in de hogere segmenten aan populariteit winnen blijven grote sedans bij veel mensen een gevoelige snaar raken. Liefhebbers van dergelijke toplimo's komen momenteel goed aan hun trekken. Genesis heeft een nieuwe G90, Audi gaf de A8 onlangs een facelift en Mercedes-Benz zette kort geleden de elektrische EQS naast de nog jonge S-klasse. BMW komt volgend jaar met een compleet nieuwe 7-serie, maar daar blijft het niet bij. Op dezelfde wijze als de i4 een elektrische versie van de 4-serie Gran Coupé is wordt de i7 die het merk volgend jaar lanceert een elektrische variant van de nieuwe Siebener. BMW laat een uitgebreide reeks foto's zien van die i7 terwijl hij in Zweden aan koudetests wordt onderworpen.

BMW bewandelt op elektrovlak duidelijk een ander pad dan rivaal Mercedes-Benz. Althans, in de hogere segmenten. Net als BMW levert Mercedes-Benz elektrische versies van auto's die ook met verbrandingsmotoren leverbaar zijn, al voeren de heren en dames in Stuttgart dergelijke elektrische versies alleen in de 'lagere' segmenten. Auto's als de EQE en EQS hebben naast hun formaat en positionering namelijk niets te maken met auto's als de E- en S-klasse. BMW doet dat anders. Zo is de iX3 een elektrische versie van de X3, maar wordt de i5 ook gewoon elektrische versie van de nieuwe 5-serie en is de i7 op deze foto's een EV die zijn platform deelt met de nieuwe 7-serie die er ook komt met verbrandingsmotoren.

Veel technische gegevens over de nieuwe i7 deelt BMW nog niet, al geeft het merk wel aan dat het gemiddeld energieverbruik van de elektrische topsedan 19,5-22,5 kWh per 100 kilometer bedraagt. Daarnaast hint BMW duidelijk naar het dynamische karakter dat de i7 moet krijgen. Het met merk spreekt onder meer van "[...] sportieve afstelling van de veren en dempers". Ook weten we dat de elektrische aandrijflijn gerelateerd is aan die van de iX, BMW's SUV waar juist geen conventioneel aangedreven tegenhanger van is. De wijze waarop de i7 op sommige foto's dwars door de sneeuw glijdt doet vermoeden dat de elektrokracht ook naar alleen de achterwielen gezonden kan worden. Verder moeten we het met deze fraaie fotoreeks doen, waarop het elektrische bakbeest in de vrieskou van het enkele kilometers van de poolcirkel gelegen Zweedse Arjeplog is te zien.

Volgens jaar brengt BMW zowel de nieuwe 7-serie als de elektrische versie daarvan, de i7, op de markt.