BMW 7-serie zonder beplating

De nieuwe BMW 7-serie kwam op deze site al geregeld voorbij de laatste maanden, in zowel de reguliere als de elektrische i7-vorm. Vandaag krijgen we hem weer voor de lens, maar nu zonder het plaatwerk dat de vorm moet verdoezelen.

Met dat plaatwerk doelen we niet op de eigenlijke carrosserie, maar op de ‘platen’ die als een soort bepantsering over de koets zijn geplaatst om de vorm te verdoezelen. Inmiddels zijn we in een testfase aanbeland waarbij die extra ballast niet meer is gewenst, want vandaag komt de 7-serie zonder dat spul voorbij. Uiteraard is hij nog wel gecamoufleerd, maar de vorm van flanken, motorkap en kont is toch veel beter te zien.

Van opzij valt ook des te meer op dat de zijruitpartij een vrij opvallende vorm heeft. Aan de bovenkant van het lange achterportier is sprake van een duidelijke ‘knik’, waar dat bij de meeste andere BMW’s een vloeiend aflopende lijn is. De bekende Hofmeisterknik, een verdieping lager, is duidelijker aanwezig dan bij bijvoorbeeld de huidige 3-serie.

Dat de 7-serie een opvallend front krijgt wisten we al, maar ook dit gedeelte van de auto komt net even beter in beeld. We zien rechtlijnige, vrij laag in de neus geplaatste koplampen. Naar verwachting krijgen die aan de bovenzijde gezelschap van een stel dagrijlichten, in een separate unit. De grille is, zoals we tegenwoordig van BMW gewend zijn, erg groot. Wie goed kijkt, ziet de ‘nieren’ tot net boven de kentekenplaat doorlopen.

Aan de achterkant is de kentekenplaat ook in de bumper geplaatst, wat nog nooit eerder is vertoond op een 7-serie. Deze indeling schept ruimte voor een brede, ver in de achterklep doorlopende achterlichtunits. Het gespotte exemplaar heeft onder de bumper vier uitlaateindstukken. Het is dan ook geen i7, maar een plug-in hybride exemplaar met hoogstwaarschijnlijk een zescilinder aan boord.