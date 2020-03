Verkoopcijfers februari stabiel

Afgelopen maand telde één (zater)dag meer dan februari 2020 en wist 29.868 registraties op zijn conto te schrijven, zo blijkt uit de statistieken van RAI Vereniging en Bovag. Daarmee was hij 0,003 procent sterker dan februari 2019, een verwaarloosbaar verschil dus. Dankzij een scheepslading uit Korea wist Kia zowel de modellen- als merken-toppositie in de wacht te slepen. De Niro werd ruim duizend keer geregistreerd, waarvan bijna de helft een EV. En niet alleen de Niro was debet aan het succes van Kia; ook de Picanto vond deze maand een hoop nieuwe baasjes.

Opvallend is verder de Space Star van Mitsubishi, een merk dat niet zo gek vaak meer in de top-10 te vinden is sinds het gekkenhuis rond de Outlander PHEV. De afgeprijsde Opel Ampera-E doet het ook lekker, net als de nieuwe Renault Clio, waardoor gedoodverfde winnaar Volkswagen Polo afgelopen maand voor hekkensluiter moest spelen.

Omdat januari, zoals te verwachten was na de hausse van december, wat zwakker was, staan we cumulatief nu op -4,0 procent. Bijzonder interessant is natuurlijk te kijken hoe het met de EV's gaat nu de bijtelling van 4 naar 8 procent is gegaan. Volgens Kentekenradar.nl werden afgelopen maand 2.778 nieuwe EV's geregistreerd, 9,3 procent van het totaal aantal personenauto's. Cumulatief staan de elektrische auto's nu op 5,8 procent van het totaal. Dat aandeel zit dus weer in de lift.

Uitvoerige cijfers en analyse in AutoWeek nummer 11, die woensdag 11 maart verschijnt.

Merken februari

2020 2019 1 Kia 2.629 1.989 2 Volkswagen 2.484 3.179 3 Opel 2.124 2.463 4 Peugeot 2.082 2.428 5 Toyota 2.079 1.500 6 Ford 1.788 2.043 7 Renault 1.768 1.647 8 BMW 1.766 1.313 9 Mercedes-Benz 1.513 1.407 10 Skoda 1.319 1.284

Modellen februari

2020 2019 1 Kia Niro 1.054 538 2 Renault Clio 821 522 3 Ford Focus 762 1.000 4 Volkswagen Golf 757 657 5 Kia Picanto 721 901 6 Peugeot 108 707 717 7 Ford Fiesta 671 800 8 Opel Ampera-E 647 49 9 Mitsubishi Space Star 613 203 10 Volkswagen Polo 599 531

