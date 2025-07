Welke elektrische leaseauto past bij jouw functie?

Of je nu over de A2 sjeest met 40.000 kilometer per jaar of vooral tussen de Teams-calls door even naar het koffiezetapparaat loopt: bij elk type professional past een ander type EV. We nemen de populairste elektrische leaseauto’s uit de Premium categorie van de EV van het jaar verkiezing onder de loep en koppelen ze aan herkenbare werktypes. Dus: wie ben jij en wat rijd je?

Tesla Model 3

Voor de consultant met meer kilometers dan verjaardagsfeestjes

De Model 3 blijft een favoriet voor de veelrijder: strak, snel en efficiënt. Dankzij het uitgebreide Supercharger-netwerk en de lage verbruikskosten is dit de lease-auto van de pragmatische professional. Geen gedoe, wel technologie. Wie elke week drie klantlocaties aandoet en onderweg ook wil werken, is hier aan het juiste adres.

Polestar 2

Voor de teamlead die zijn of haar outfit matcht met het interieur

Strak Scandinavisch design, een minimalistisch dashboard en Google aan boord maken de Polestar 2 geliefd onder de designgevoelige professional. De auto oogt én rijdt volwassen, en is daarmee een logische keuze voor wie ook op de parkeerplaats net even anders voor de dag wil komen.

Tesla Model Y

Voor de manager die altijd onderweg is – en altijd bereikbaar

Met ruimte voor collega’s, kinderen én weekendboodschappen is de Model Y een allrounder. De hogere zit geeft overzicht, de actieradius zorgt voor rust. Ideaal voor managers die het ene moment op locatie zijn, en het volgende moment een call instappen met collega’s in drie tijdzones.

Hyundai Ioniq 6

Voor de stille genieter met een neus voor efficiëntie

Aerodynamisch, comfortabel en verrassend snel. De Ioniq 6 is de EV voor wie geen behoefte heeft aan bombarie, maar wél aan kwaliteit. Deze auto glijdt strak en fluisterstil over de snelweg, met een interieur dat eerder zen dan zakelijk oogt.

BMW i4

Voor de directeur die graag zelf rijdt

De BMW i4 combineert de bekende rijdynamiek van het merk met elektrische aandrijving. Met een strak onderstel, sportieve standjes en een luxe cockpit is dit de keuze voor wie prestaties waardeert, maar ook het comfort van het D-segment niet wil missen. Geen chauffeur nodig – je rijdt liever zelf.

Ford Capri

Voor de marketingprofessional die retro en toekomst moeiteloos mixt

De herboren Ford Capri is allesbehalve een ouderwetse leasekeuze. De looks zijn een knipoog naar vroeger, de techniek helemaal van nu. Met een speelse uitstraling en moderne assistentiesystemen is dit de EV voor wie net zo goed met cijfers als met kleurenschema’s werkt.

Peugeot e-5008

Voor de HR-manager die ruimte én rust zoekt

De e-5008 is een zevenzitter zonder opsmuk: ruim, overzichtelijk en stil. Voor professionals die overdag teams begeleiden en na werktijd het voetbalteam van hun kind, biedt deze Peugeot genoeg plek én comfort. Geen elektrische poespas, wel alles wat je nodig hebt.

Ford Mustang Mach-E

Voor de ondernemer die tegen de stroom in durft te leasen

De Mustang Mach-E heeft zijn eigen gezicht – en dat maakt hem interessant. Met sportieve prestaties, een uitgesproken design en een Amerikaanse inslag spreekt hij mensen aan die liever niet in een grijze massa opgaan. Een beetje rebels, zonder concessies te doen aan comfort.

Xpeng G6

Voor de IT’er die z’n auto als gadget ziet

Nieuwkomer Xpeng pakt het serieus aan met de G6: strak gelijnd, vol innovaties en klaar voor over-the-air-updates. Deze auto past bij professionals die technologie niet alleen gebruiken, maar ermee leven. Van digitale nomaden tot data-analisten: de G6 is net zo nieuwsgierig als jij.

BYD Seal

Voor de strateeg die weet waar je écht waarde vindt

De BYD Seal is snel, compleet en verrassend scherp geprijsd. Geen badge met prestige, maar wél alles aan boord voor een slimme keuze. Voor mensen die liever op inhoud dan op uiterlijk selecteren – en daar graag een paar duizend euro leasebudget mee besparen.

Conclusie

Van strak in pak tot pantoffels aan de keukentafel: er is altijd een elektrische leaseauto die past bij jouw werkstijl. En of je nou gaat voor stijl, ruimte, gadgets of gewoon veel kilometers, deze editie van de Lease Top 10 laat zien dat kiezen eigenlijk alleen maar leuker is geworden.

Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanafprijs van het model. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de zakenauto en zakelijke mobiliteit en meld je ook aan als member van VZR.