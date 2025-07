Porsche 911 Carrera 4S: vierwielaandrijving en 480 pk

Het is inmiddels alweer even geleden dat Porsche voor het laatst een vernieuwde variant van de 911 presenteerde, en dat kan natuurlijk niet. Dit zijn de goedmakers: de vernieuwde Porsche 911 Carera 4S, Carrera 4S Cabriolet en Targa 4S.

Porsche heeft het er maar druk mee. Het presenteerde vorig jaar de gefacelifte 911, die debuteerde als hybride GTS. Als er één automodel is waarvan veel varianten bestaan, dan is het wel de 911. Al die smaken moeten ook in vernieuwde vorm worden getoond en Porsche is inmiddels al ruim een jaar bezig om al die versies te lanceren. De gefacelifte Porsche 911 - de 991.2 voor kenners - kennen we al als Carrera, Carrera S,Carrera T, Carrera GTS, 4 GTS, GT3 en GT3 Touring. Daar komt nu de Carrera 4S bij.

De Porsche 911 Carrera 4S geeft met zijn naam weg wat hij aan het gamma toevoegt: vierwielaandrijving en 480 pk. De 911 Carrera 4S is dan ook een Carrera S met vierwielaandrijving. Net als de 911's Carrera S persen de 911's Carrera 4S hun 480 pk en 530 Nm uit een 3-liter zescilinder boxermotor. Daarmee zijn ze 30 pk sterker dan voor de 911-facelift. Schakelen gaat met behulp van Porsches PDF-automaat met twee koppelingen en acht versnellingen. Met het optionele Sport Chrono-pakket dendert de 4S Coupé vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 308 km/h. Hoewel de 911 Carrera 4S vierwielaandrijving heeft, gaat het gros van het vermogen naar de achterwielen. Het Porsche Traction Management-systeem stuurt meer vermogen naar de vooras als daar om gevraagd wordt.

Zowel de Porsche 911 Coupé als 911 Cabriolet en 911 Targa komt als Carrera 4S op de markt. Net als inmiddels al bijna 20 jaar het geval is, levert Porsche de 911 Targa enkel met vierwielaandrijving, dus deze variant is wat dat betreft welkom. De 911 Targa was er sinds de facelift van de 911 slechts als 4 GTS.

Wat uitrusting betreft zit het wel snor. De 4S heeft standaard 20-inch lichtmetaal voor, 21-inch exemplaren achter en ook horen Porsche Torque Vectoring Plus en een sportuitlaatsysteem voortaan tot de standaarduitrusting. De remmerij is identiek aan die van de GTS-modellen. De 911 Targa Carrera 4S heeft standaard een mee- en tegensturende achteras. De 911 Coupé Carrera 4S is standaard een tweezitter en wordt zonder meerprijs met achterbank geleverd. De Cabriolet en Targa hebben standaard zitplaatsen achterin.

De Porsche 911 Carrera 4S komt in al zijn verschijningsvormen deze zomer nog naar Nederland. Prijzen zijn er op moment van schrijven nog niet.