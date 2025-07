Stellantis brengt pk- en gumafdeling SRT terug

Dodge- en RAM-topman Tim Kuniskis heeft een behoorlijke promotie gemaakt. Kuniskis komt aan het roer te staan van de Amerikaanse merken binnen Stellantis. Zijn nieuwe titel: Head of American Brands. Interessant. Nog interessanter is dat de aankondiging hand in hand gaat met het terugbrengen van de SRT-divisie.

SRT – Street and Racing Technology – heeft zijn oorsprong in het team dat eind jaren 80 de eerste Dodge Viper ontwikkelde. In de beginjaren van dit decennium lanceerden merken als Dodge, Chrysler en Jeep de eerste sportieve SRT-versies van modellen. De Dodge Neon kwam als SRT-4, de Chrysler 300C en Crossfire kregen achtereenvolgens varianten die SRT-8 en SRT-6 heetten en Jeep bracht zelfs van de Grand Cherokee een SRT-8. In 2012 werd SRT binnen het inmiddels met Stellantis samengesmolten Fiat Chrysler Automobiles zelfs een los merk, met als gevolg dat de Dodge Viper als SRT Viper werd verkocht. Daar kwam enkele jaren alweer een eind aan.

De bekende drielettercombinatie werd de laatste jaren onder meer gebruikt voor diverse sportieve versies van de Dodge Charger en Challenger en zelfs ook de Grand Cherokee kreeg in de vorm van de SRT Trackhawk in 2018 nog een SRT-variant. De SRT-aanduiding wordt momenteel alleen gevoerd op de Dodge Durango SRT Hellcat. Tot op heden maakte SRT deel uit van dat merk, maar dat is als gezegd niet langer het geval. Het is voortaan een eigen divisie binnen Stellantis en die gaat sportieve versies van modellen van Chrysler, Dodge, Jeep en Ram ontwikkelen. Het ligt echter niet voor de hand dat die sportieve versies 'SRT' als merknaam krijgen.