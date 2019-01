Verkoop Mitsubishi i-MiEV ten einde

Je zou bijna vergeten dat ze nog in de Nederlandse prijslijsten stonden, maar het (langverwachte) einde is daar: de Mitsubishi i-MiEV is verdwijnen uit de Nederlandse showrooms. Opvallend is dat de Nederlandse importeurs van Citroën en Peugeot de vergelijkbare C-Zero en Ion nog wel in het gamma behouden.

Iets meer dan acht jaar staat het elektrische trio nu in de Nederlandse showrooms. Als één van de eerste merken lanceerden Peugeot, Citroën en Mitsubishi een volledig elektrische auto. Dat de EV in 2010 nog in zijn kinderschoenen stond, blijkt uit de cijfers. De 4,3 meter lange autootjes hebben met een 47 kW elektromotor namelijk een actieradius van nog geen 100 kilometer (WLTP). Met een vanafprijs van destijds ruim € 28.000 en nu nog ruim boven de € 21.000 bleek dat toch wat beperkt voor de Nederlandse consument.

De Nederlandse importeur van Mitsubishi laat weten dat de I-MiEV niet actief meer wordt aangeboden, maar mochten geïnteresseerden klanten zich melden, “dan kunnen we in Japan ons best doen om nog aan een exemplaar te komen”. Mitsubishi blijkt vooralsnog het enige merk.

Navraag bij de Nederlandse importeur van Citroën leert ons namelijk dat de C-Zero nog wel tot het aanbod behoort. De prijzen zijn nog van juli vorig jaar, maar de C-Zero staat op naam van een nieuwe eigenaar vanaf € 22.360. Ook de importeur van Peugeot bevestigd dat de Ion voorlopig nog in de showrooms staat. Op de site wordt de kleine telg als Private Lease-auto aangeboden, maar bij de dealers kunnen klanten die liever een exemplaar kopen ook nog terecht. De laatst gewijzigde prijs van de Peugeot ligt gelijk op die van de Citroën. De Ion krijgt dit jaar versterking van meer geëlektrificeerde familieleden, want de komst van de 208 (met elektrische aandrijflijn) staat op de agenda. De Ion zal daarna naar alle waarschijnlijkheid snel het veld ruimen.

Echte verkoopknallers zijn de drie auto's nooit geworden. De Peugeot leidt in de verkoopcijfers van het drietal met een totale verkoop van 325 stuks. De C-Zero volgt met 228 Nederlands verkochte exemplaren, de Mitsubishi blijft op 154 steken. Die laatste kende een verkoopdieptepunt van één I-MiEV vorig jaar. Het beste jaar was 2011 met 62 stuks. Voor Citroën beleefde de C-Zero in 2012 zijn hoogtepunt door 110 getekende aankoopcontracten. Datzelfde jaar was ook voor de Peugeot Ion het beste jaar in ons land met 174 verkochte exemplaren. Het afgelopen jaar wist Citroën 29 klanten naar de dealers te trekken voor een C-Zero, Peugeot 23.