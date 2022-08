Vijf EV-occasions voor weinig

Renault Twizy - €5.750

De goedkoopste EV van het AutoWeek-occasionportal is deze Renault Twizy, die voor €5.750 aangeboden wordt. De Twizy is natuurlijk niet echt een volwaardige auto waarmee je even op vakantie gaat, maar het is ook weer geen brommobiel à la Opel Rocks-e en Citroën Ami. Je kunt er namelijk wel 80 km/h mee rijden. De kilometerstand van 32.842 is illustratief voor het feit dat de Twizy vooral geschikt is voor het afleggen van kleinere afstanden, maar mocht dat binnen jouw gebruikspatroon passen, dan heb je er voor de prijs geen verkeerde EV aan. Hou er wel rekening me dat voor de accu nog een huurprijs betaald moet worden.

Citroën C-Zero - €7.900

Om het lijstje leuk te houden, gaan we niet alle Renault Twizy's aan de onderkant van het EV-aanbod vermelden. Tussen de Renaults kwamen we echter deze Citroën C-Zero uit 2013 tegen. Bij zijn introductie was de C-Zero eigenlijk veel te duur voor wat hij bood, maar tegenwoordig is het op de tweedehands markt best een interessante aanbieding voor mensen die een elektrische stadsauto zoeken. De actieradius bedraagt in de praktijk ongeveer 100 kilometer, je kunt er meerdere mensen mee vervoeren en dankzij een topsnelheid van 130 km/h hoef je de snelweg niet te vermijden. De particulier die hem te koop aanbiedt, vraagt er €7.900 voor.

Zhidou D2S - €9.900

Een wat? Ondergetekende kende dit Chinese autootje nog niet, maar er staat toch echt een exemplaar van te koop in Nederland. De Zhidou D2S is een Chinese stadsrakker van 2,8 meter lang, die qua uiterlijk wel wat weg heeft van een brommobiel. Toch is hij dat niet: de D2S heeft een topsnelheid van 85 km/h en komt op één acculading in theorie tot 150 kilometer ver. Dat maakt hem tot een aardig bruikbaar stadsautootje. Het interieur heeft een bijzonder kleurenschema van bruin en beige, maar ziet er op de foto's best prima uit. Zo heeft de Zhidou onder meer een digitaal dashboard en een groot touchscreen. Een goede deal voor €9.900? Hij lijkt in ieder geval meer te kunnen dan een Opel Rocks-e.

Renault Zoe - €9.945

Dan komen we bij een wat meer geijkte EV: de Renault Zoe. Dit exemplaar komt uit 2013 en staat te koop voor net onder de 10 mille. Er is wel een 'maar', want je moet voor deze vraagprijs de accu er ook bij huren. Dat kost je minimaal €74 per maand. De Zoe is wel meer auto dan de occasions hierboven. Niet alleen is hij een paar maatjes groter, ook zaken als navigatie, climate control, een standkachel, cruise control en een achteruitrijcamera zijn aanwezig. Met de 22 kWh accu kom je daarnaast een stuk verder op één acculading.

Nissan Leaf - €10.650

De Nissan Leaf was een pionier op EV-gebied. Al in 2011 verscheen het model op de Nederlandse markt. Dit exemplaar komt met bouwjaar 2013 uit één van de eerste bouwjaren, wat betekent dat hij een accu met een capaciteit van 24 kWh en een vermogen van 109 pk heeft. In theorie kom je daarmee 175 kilometer ver, maar in de praktijk ligt die actieradius eerder rond de 100 kilometer. Met een kilometerstand van 88.599 kilometer heeft dit exemplaar ongeveer evenveel ervaring als de eerder aangehaalde Zoe, maar het voordeel van de Nissan is dat je niet meer voor de huur van de accu hoeft te betalen. Wel ontbreken zaken als cruise control en een touchscreen op dit exemplaar.