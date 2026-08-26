De Porsche 911 Carrera Targa uit 1989 werd door Broad Arrow Auctions verkocht tijdens The Quail Auction in Californië. De opbrengst van $252.000, omgerekend ongeveer €216.000, lag ruim $100.000 boven de oorspronkelijke schatting. Daarmee is deze auto de duurste Porsche 911-politiewagen die ooit op een veiling is verkocht.

De witte Targa met opvallende oranje strepen was van 1989 tot 1995 in dienst bij het Korps Rijkspolitie. De Nederlandse politie koos destijds bewust voor open Porsches. Dankzij het Targa-dak konden agenten tijdens het regelen van het verkeer rechtop in de auto staan en het overzicht behouden.

Bijna net zo compleet als vroeger