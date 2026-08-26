Ooit patrouilleerde deze Porsche op de Nederlandse snelwegen. Nu heeft hij geschiedenis geschreven op een Amerikaanse veiling. Een originele Porsche 911 Targa van de Nederlandse Rijkspolitie bracht maar liefst $252.000 op.
De Porsche 911 Carrera Targa uit 1989 werd door Broad Arrow Auctions verkocht tijdens The Quail Auction in Californië. De opbrengst van $252.000, omgerekend ongeveer €216.000, lag ruim $100.000 boven de oorspronkelijke schatting. Daarmee is deze auto de duurste Porsche 911-politiewagen die ooit op een veiling is verkocht.
De witte Targa met opvallende oranje strepen was van 1989 tot 1995 in dienst bij het Korps Rijkspolitie. De Nederlandse politie koos destijds bewust voor open Porsches. Dankzij het Targa-dak konden agenten tijdens het regelen van het verkeer rechtop in de auto staan en het overzicht behouden.
Bijna net zo compleet als vroeger
Voor verzamelaars is vooral de originele staat van de auto interessant. De Porsche beschikt nog altijd over het werkende zwaailicht op de Targa-beugel, een luidspreker en een speciaal rek voor politie-uitrusting achter de voorstoelen.
Ook twee witte politie-jassen en een paar zwarte laarzen behoren tot de verkoop.
De 3,2-liter zescilinder boxermotor is ongeveer 4.000 kilometer geleden gereviseerd. Op de teller staat een totale kilometerstand van 156.826 kilometer.
Wie de auto heeft gekocht, is onbekend. Voor Europese kopers zit er een opmerkelijk nadeel aan de aankoop. De Porsche bevond zich bij een Amerikaanse verzamelaar en moet eerst terug naar Europa worden verscheept. Bovendien mag het zwaailicht op de openbare weg alleen afgedekt worden gebruikt. Voor kopers in Californië is de situatie nog vreemder: daar kan de auto niet worden geregistreerd.
Een bijzonder stukje Nederlandse historie
De hoge verkoopprijs laat zien hoeveel waarde verzamelaars hechten aan originele politieauto’s met een aantoonbare geschiedenis. Deze 911 combineert het imago van een klassieke Porsche met een uniek hoofdstuk uit de Nederlandse politiegeschiedenis.
We beginnen vandaag trouwens wel met uitzonderlijk veel politienieuws, want de Poolse politie nam juist nieuwe BMW M-modellen in ontvangst.
Foto's: Broad Arrow Auctions
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