Vanafprijs Mercedes-Benz eVito Tourer bekend

In 2018 stelde Mercedes-Benz al een elektrische versies van de eVito aan de wereld voor, maar die stekkerbus werd onlangs vernieuwd. Mercedes-Benz meldt nu dat het minstens €56.990 voor de eVito Tourer wil ontvangen, exclusief btw. De Tourer-toevoeging betekent uiteraard dat het de personenversie van de Vito betreft. De luxueuzer uitgevoerde en meer verfijnde personenversies van de Vito gaan als V-klasse door het leven. Ook daar is een elektrische variant van: de EQV.

De eVito Tourer, beschikbaar in twee lengtematen, heeft een elektromotor met een piekvermogen van 204 pk en 362 Nm die de voorwielen aandrijft. De elektromotor is gekoppeld aan een 100 kWh groot accupakket met een nettocapaciteit van 90 kWh. Daarmee moet je volgens Mercedes-Benz 360 volgens de WLTP-cyclus vastgestelde kilometers mee kunnen rijden. De AC-boordlader is links in de voorbumper verwerkt. Dankzij het maximale laadvermogen van 110 kW is het accupakket van de eVito Tourer aan een DC-snellader in 45 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom. De topsnelheid van de eVito Tourer ligt in de basis op 140 km/h, maar is optioneel te verhogen tot 160 km/h.

De Mercedes-Benz eVito Tourer heeft een watergekoelde AC on-board lader (OBL) met een vermogen van 11 kW. Dit betekent dat de auto is voorbereid op laden met wisselstroom (AC) thuis of bij openbare laadstations. Het opladen gebeurt via de CCS-laadaansluiting in de linker voorbumper. Hierdoor is het ook mogelijk om te laden met gelijkstroom (DC). Dankzij het maximale laadvermogen van 110 kW kan de eVito Tourer bij een DC-snellaadstation in circa 45 minuten van 10 naar 80% worden opgeladen. De accu met een bruikbaar vermogen van 90 kWh maakt een actieradius van 360 kilometer mogelijk.