Jaguar F-Pace: meer bereik voor plug-in, meer uitrusting

Afgelopen weekend kwam de Jaguar XE aan bod in onze Back to Basics-rubriek, waarbij we meldden dat Jaguar al een tijdje betrekkelijk weinig nieuws heeft te melden. Daarin komt nu een klein beetje verandering: de Britten voeren een modeljaarupdate door op hun middenklasse-SUV, de Jaguar F-Pace. Dat model kwam in 2016 op de markt, kreeg in 2020 een facelift en nu een bescheiden opfrisser.

Het belangrijkste nieuws daarvan vinden we bij de Jaguar F-Pace P400e. Die variant met plug-in hybride-aandrijflijn kent voortaan een grofweg 20 procent groter elektrisch rijbereik en komt daarmee maximaal 65 km ver (WLTP). Voor de overige motoriseringen is geen nieuws, maar dat zou in Nederland weinig relevant zijn: Jaguar zegt te verwachten dat 98 procent van zijn F-Pace-verkopen in Nederland een plug-in hybride betreft.

R-Dynamic

Welke aandrijflijn je ook kiest, voortaan kun je de F-Pace alleen nog als sportiever aangeklede R-Dynamic bestellen - net als de Jaguar XE en XF, overigens. Daarbij heeft hij nu altijd wielen met een diameter van 19 inch of groter en behoren het geüpgradede 'Pivi Pro' navigatiesysteem-met-spraakbediening, een digitaal instrumentarium en de draadloze variant van Apple CarPlay en Android Auto tot de standaarduitrusting. Verder is het 'black pack' met in hoogglans zwart uitgevoerde exterieuraccenten voortaan zo goed als standaard: alleen de R-Dynamic S-trim (instapper) krijgt dat niet.

Hoewel Jaguar verwacht hier vrijwel alleen nog exemplaren met plug-in hybride-aandrijflijn te verkopen, biedt het merk nog altijd een vrij uitgebreide keuze in motoren. De diesels zijn er met vier cilinders als D165 en D200 en met zescilinder als D300. Tot de benzinemotoren behoren de P250 (4-cil), P400 (6-cil), P550 SVR (8-cil) en dus de P400e (4-cil + elektromotor). Allemaal hebben ze vierwielaandrijving, de nieuwe vanafprijzen zijn nog niet bekend.