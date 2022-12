Jaguar XE - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Nog een ruime twee jaar en dan is het voor de verbrandingsmotor gedaan bij Jaguar. Het merk heeft al een tijdje weinig nieuws te bieden, maar daar komt vanaf 2025 met een vanaf dan puur elektrisch modelaanbod verandering in. Nu kun je bij de Britten nog aankloppen voor een benzine- of dieselmotor, waarbij laatstgenoemde dienstdoet in de instapper van Jag: de Jaguar XE D200. Die kost je minstens €61.993 en dit is wat je daarvoor krijgt.

Jaguar XE D200 R-Dynamic S, €61.993

Hoewel Jaguar al een tijdje geen nieuwe modellen introduceerde, heeft de huidige modellenreeks echt nog wel wat te bieden. In het gamma vind je met de E-Pace en F-Pace een kleinere en grotere SUV, met de XE en XF een kleinere en grotere sedan en met de I-Pace een elektrische SUV. Ook de tien jaar oude F-type is nog heel even leverbaar én de XF is er nog als Sportbrake geheten stationwag0n.

Toch weet Jaguar de klandizie op het moment maar lastig te vinden. Het aanbod is over de gehele linie relatief oud, wat ongetwijfeld bijdraagt aan het feit dat de Britten dit jaar tot en met eind november slechts 227 auto's verkocht. 177 daarvan waren exemplaren van de E-Pace en F-Pace, slechts achttien een XF en maar vier (!) een XE. Die laatste twee staan tegenwoordig alleen nog als sportief aangeklede 'R Dynamic' in de prijslijsten en voor beide geldt dat de instapper een diesel is. Bij de XE moet die vanaf €61.993 kosten, waarmee de auto ongeveer €3.000 meer kost dan een motorisch vergelijkbare BMW 3-serie, zijn voornaamste concurrent.

Modelhistorie en prestaties

Waar je bij BMW een zojuist gefacelift model krijgt, is de XE alweer sinds 2015 op de markt. In 2019 ontving het model een facelift, waarbij het uiterlijk werd strakgetrokken en een nieuwe infotainmentsysteem zijn intrede deed. Jaguar voerde voor dat systeem in 2021 nogmaals verbeteringen door, dus je hoeft niet bang te zijn dat het allemaal ernstig verouderd is aan boord van de Jag. Voor de trouwe lezer: ja, de XE kwam inderdaad al eerder aan bod in deze rubriek, maar dat was in 2018. Destijds kostte de auto je minstens €45.140 en was de instapper een benzine-exemplaar met 200 pk.

Nu kent de dieselmotor die waarde. Het is een van de twee motoren die Jaguar nog in de XE levert, naast de 2.0-benzine die heden ten dage 250 pk levert. XE's met die krachtbron kosten vanaf €66.343. De instapdiesel is een mild-hybride en gekoppeld aan een achttraps automaat die zijn vermogen naar de achterwielen stuurt. Vierwielaandrijving is voor zowel de benzine- als de dieselmotoren mogelijk, maar kost een lieve duit extra. Bovendien doet die bij droge omstandigheden niets voor de acceleratietijden: de achterwielen van de XE kunnen het dieselkoppel klaarblijkelijk prima kwijt en laten de instapper in minstens 7,3 tellen naar de 100 km/h stuiven. De vierwielaangedreven variant doet er vanwege zijn extra kilo's 0,2 seconden langer over.

Standaard kleurkeuze voor de bekleding

Afijn. Omdat de auto er nu alleen nog als R-Dynamic S is, ziet die er ook in standaardvorm al best gelikt uit van buiten. De wielen van de instapper meten 18 inch in diameter en kennen een glimmende, diamantgeslepen afwerking. Voor metallic lak vraagt Jaguar weliswaar een meerprijs, maar een dubbele uitlaatpijp en ledverlichting en -dagrijverlichting (met dynamische knipperlichten) zijn altijd aanwezig. Daarbij is het bumperwerk van de R-Dynamic sportiever gelijnd dan dat van varianten die eerder leverbaar waren en krijgt de R Dynamic extra dikke side skirts mee.

Na het instappen blijven de sportieve pretenties overeind: de standaard elektrische verstelbare sportstoelen zijn met leer bekleed, evenals het sportstuur-met-schakelflippers dat altijd in diepte verstelbaar is. Eveneens leuk: de lederen bekleding verft Jaguar voor nop beige, bruin of rood en voor de hemelbekleding én voor de dashboardafwerking kun je kosteloos uit twee materialen kiezen.

Verder geldt voor de standaarduitrusting van de Jaguar dat die als R-Dynamic behoorlijk compleet is. Op een navigatiesysteem, een digitaal instrumentarium en keyless-go na, zit eigenlijk alles wat je verwacht er wel op: adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren voor- en achter (met camera achter), een 10-inch infotainmentsysteem met Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth, lane keep assist, een noodremsysteem, verwarmbare zijspiegels, sfeerverlichting in het interieur en natuurlijk een middenarmsteun.

Een neerklapbare achterbank kost extra

Wat laat de Jaguar dan nog te wensen over? Wel, een metallic lakje (vanaf €989) zou hem niet misstaan en een maatje grotere wielen (vanaf €1.342) ook niet, evenals led-matrix-koplampen. Die kosten €801, een te openen panoramadak €1.660. Op de optielijst valt verder op dat de standaard-achterbank niet-neerklapbaar is. Daarvoor dien je €446 extra neer te tellen. Verder behoren items als een geüpgraded audiosysteem, navigatie, keyless-entry en een head-updisplay tot de mogelijkheden.

Al met al laat de standaarduitrusting van de XE weinig steken vallen, maar is die ook niet verrassend ruim. En dat zou je door de vanafprijs van €61.993 ergens toch verwachten. Zoals vermeld is een vergelijkbaar gemotoriseerde en veel later geïntroduceerde BMW 3-serie €3.000 goedkoper, en die is ook nog met een 'mindere' motorisering voor minder geld te bestellen. Bij de Duitsers krijg je standaard geen adaptieve cruisecontrol of lederen bekleding, maar die zaken bieden bij de Jaguar onvoldoende om het prijsverschil te compenseren.

Ben je aan het shoppen in het segment van de XE, dan is het bovendien goed mogelijk dat je er een met benzinemotor wilt. Dieselen is in Nederland immers niet gauw aantrekkelijk meer. Stel je een benzine-uitvoering met metallic lak, 19-inch wielen en wat andere extra's samen, dan ga je al heel snel ruim over de €70.000. Dan heb je wel 250 pk, maar of dat genoeg is om je bij de showrooms van de sterke concurrentie weg te houden? Met het meest waarschijnlijke antwoord op die vraag is het niet verrassend dat Jaguar vrijwel geen XE's meer verkoopt. Uitkijken naar een elektrische sedan van het merk, dan maar!