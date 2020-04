Back to basics: Jaguar F-Pace

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Jaguar F-Pace E-Performance Ingenium 2.0 Pure

€65.050

Door de Nederlandse CO2-tax is de goedkoopste Jaguar F-Pace in Nederland een diesel. De 2,0 liter E-Performance turbodiesel met 163 pk om precies te zijn. Voor net iets meer dan €65.000 staat deze handgeschakelde Jag dan voor de deur. Instappen met een benzinemotor kan vanaf €77.500. De koper krijgt bij de brandstofwissel gelijk flink meer vermogen, want de 2,0-liter benzinemotor is goed voor 250 pk. Voor beide motoren fungeert de ‘Pure’ in ieder geval als instapversie.

Voor de buitenkant heeft Jaguar twee kosteloze kleuren klaarliggen: Fuji White en Narvik Black. Met een reguliere metallic lak stijgt de basisprijs met €1.001, maar dat kan daarna bijzonder hard oplopen tot, zit je, €12.036 voor de SVO Special Effect Satin lak. Qua verlichting valt de Pure wat tegen, want als enige krijgt deze halogeen koplampen met dagrijverlichting en daarbij moet hij (led)mistlampen missen aan de voorkant. De achterlichten krijgen wel ledjes ingedraaid. Adaptieve ledkoplampen kosten optioneel €1.452.

Voor de rest valt een ‘kale’ F-Pace niet erg op, want net als bij de twee opvolgende uitrustingsniveaus krijgt de Pure een ‘Satin Black’ kleurige grille en een verchroomde omlijsting van de zijruiten. Verder zijn andere details als de achterbumper, powervents bij de voorspatborden en een spoiler bij de eerste drie uitrustingsniveaus op dezelfde manier afgewerkt. 18-inch lichtmetalen wielen met vijftien spaken vullen de wielkasten. Wie dit maar niks vindt, heeft de keuze uit tal van andere wielen. De meerprijs kan dan ook zo tot in de duizenden euro’s oplopen. Parkeersensoren en een achteruitrijcamera zijn overigens ook standaard.

Binnenin wachten ‘normale voorstoelen’ met premium zwarte stoffen bekleding op de bestuurder. De voorstoelen zijn handmatig op acht verschillende manieren in te stellen. Elektrische verstelling van de stoelen kost tussen de €498 (10-voudig) en €1.981 (20-voudig). Verwarmde voorstoelen kosten €409 extra. Het stuurwiel wordt standaard wel met leer afgewerkt en zit verder vol met knoppen voor de bediening van de audio of de standaard cruisecontrol. Voor een extra luxe houten afwerking van het interieur is er keuze uit vijf soorten voor €377 ieder. Een koolstofvezel afwerking kent een meerprijs van €1.143. Het klimaat over twee verschillende zones instellen kan in elke F-Pace, wie dat liever over vier zones doet, dient €1.803 meer mee te nemen naar de dealer.

Verder verwerkt Jaguar bij de kaalste F-Pace slechts één digitaal scherm in het dashboard, want naast het 10-inch touchscreen is er geen ander scherm te vinden. Er wordt standaard dus een analoog instrumentenpaneel geleverd. De digitale variant kost €726. Naast reguliere FM-radio en aux/bluetooth-verbindingen kan er weinig met het multimediasysteem gedaan worden. App-aansluiting van de smartphone of een ingebouwde navigatie heeft in beide gevallen een meerprijs of maakt onderdeel uit van een groter pakket. Over die pakketten gesproken: in de uitgebreide prijslijst staan pagina’s vol met pakketten om de F-Pace wat dikker aan te kleden. Voorzieningen die nu gemist worden, zoals automatisch inklapbare zijspiegels, een (handsfree) elektrisch bedienbare achterklep of DAB+-radio kunnen dan alsnog aangevinkt worden.