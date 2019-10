Tweede facelift Subaru BRZ op komst

De Subaru BRZ werd in 2011 onthuld en kreeg in 2016 een facelift waarbij onder meer led-lichtunits rondom werden toegevoegd. Afgaande op deze spionagebeelden mag Subaru’s sportiefste model nog even door en wordt er gewerkt aan een tweede upgrade.

De BRZ is natuurlijk het broertje van de Toyota GT86. Die auto wordt vaak eerder genoemd en is ook veruit het populairst, maar stiekem is er meer Subaru- dan Toyota-DNA te vinden in het tweetal. Kijk alleen eens naar de boxermotor, maar ook het design lijkt beter bij het Subaru-gamma te passen dan bij dat van Toyota.

Dat laatste is zeker het geval bij een BRZ van na 2016, want in dat jaar kreeg de auto de C-vormige dagrijlampen aangemeten die ook onder meer de Outback en Forester sieren. De foto’s van vandaag bewijzen dat de destijds ingevoerde koplampen wederom worden vervangen, ditmaal voor exemplaren waarbij ook de richtingaanwijzers met led-techniek zijn uitgerust.

Onder die koplampen prijkt een nieuw ingedeelde voorbumper. Een bredere, plattere centrale luchtinlaat moet de voorzijde volgens de folder straks ongetwijfeld breder doen lijken, terwijl de happers aan weerszijden daarvan grotere, maar minder agressief ogende exemplaren vervangen.

Ook rond de achterlichten is de nodige tape aangebracht, maar hier is minder helder wat er precies gaat gebeuren. De lichtunits van de testauto’s zijn op de ‘aanbouw’ van plakband na identiek aan die van de huidige BRZ. De kans is groot dat we ook hier wat nieuws mogen verwachten, maar naar de definitieve vorm is het dus nog even gissen.

Of de facelift van de BRZ ook betekent dat de eeuwige roep om meer vermogen wordt beantwoord, is uiteraard nog niet bekend.