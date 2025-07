Range Rover Sport SV in het zwart gestoken

De Range Rover Sport is als SV al behoorlijk indrukwekkend, met zijn maar liefst 635 pk sterke 5.0 V8. Sommige mensen combineren dergelijke kracht graag met een sinistere uitstraling. Daarom roept Range Rover nu de Black-uitvoering in het leven voor de Range Rover Sport SV.

Zoals we dat vaker zien bij een dergelijke uitvoering, is werkelijk ieder accent dat gewoonlijk lichter van kleur is, nu helemaal in het zwart uitgevoerd. Gloss Narvik Black, om precies te zijn. De carrosseriekleur is het reguliere Narvik Black. Ook in het interieur is het een duistere bedoening, met onder meer Gloss Grand Black houtfineer op het dashboard. De Range Rover Sport SV Black kost €278.567,