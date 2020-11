Nul NCAP-sterren voor Suzuki S-Presso

De overkoepelende organisatie achter onder meer de Euro NCAP, Global NCAP, heeft een nieuwe reeks in India verkochte auto's aan zijn veiligheidsproeven onderworpen. Global NCAP maakt zich al enkele jaren zorgen over de erbarmelijke scores die vooral de goedkoopste basisversies van diverse auto's in India behalen. Het veiligheidsinstituut liet jaren geleden weten dat het in 2020 geen enkele auto meer met nul sterren huiswaarts wilde zien keren. Dat is mislukt. De Suzuki S-Presso scoort geen enkele NCAP-ster.

Hoewel India inmiddels zaken als een bestuurdersairbag en ABS verplicht heeft gesteld voor elke in het land nieuw verkochte auto, is het de Suzuki S-Presso toch gelukt om met 0 NCAP-sterren afgevoerd te worden. Global NCAP-voorzitter Alejandro Furas zegt zeer teleurgesteld te zijn. "Maruti Suzuki heeft het grootste marktaandeel in India, maar biedt desondanks zulke slechte veiligheidsvoorzieningen voor zijn klanten. Andere Indiase fabrikanten als Mahindra en Tata bieden veel betere voorzieningen en halen zelfs vijf sterren. Het is tijd voor Maruti Suzuki om zich te ontfermen over de veiligheid van zijn klanten."

Nul

De Maruti Suzuki S-Presso heeft een algehele score van 0 sterren, maar wist wel twee sterren binnen te harken voor de veiligheid van kinderen achterin. Dat is iets. Waarom de S-Presso ondanks de aanwezigheid van een bestuurdersairbag toch nul sterren haalt? Er kwam tijdens de impact enorm veel kracht op de nek van de bijrijder en op de borst van beide inzittenden voorin te staan toen de S-Presso aan diggelen werd gereden.

Grand i10 Nios en Seltos

Global NCAP ramde ook de aan de Europese i10 gerelateerde maar aan de Indiase markt aangepaste Grand i10 Nios en de grotere Kia Seltos tegen de muur. Die auto's scoorden betere cijfers na NCAP's verwoede poging ze tot stof te reduceren, al doet ook de kleine Hyundai het niet best. De Grand i10 Nios behaalde twee sterren wat betreft veiligheid voor volwassen inzittenden voorin en eenzelfde aantal sterren voor de veiligheid van kinderen achterin. De Kia Seltos wist drie sterren binnen te slepen voor de veiligheid van inzittenden voorin. De Europese i10 is wat veiligheidsvoorzieningen niet vergelijkbaar met zijn Indiase familielid. Geen zorgen.

In 2014 schoot een reeks Indiase testresultaten Global NCAP in het verkeerde keelgat. In één sessie werden de Tata Nano, de toen actuele Hyundai i10, de Ford Figo (Ka+), de Maruti Suzuki Alto en de Volkswagen Polo aan veiligheidsproeven onderworpen en een flink deel van deze auto's werd met nul of slechts een enkele ster beoordeeld. De basisversies van dergelijke veelal lokaal gebouwde modellen, die niet in elk opzicht overeenkomen met hun Europese broertjes, moesten het tot voor kort dus vaak zonder airbags doen. De Tata Nexo is de eerste in India gebouwde auto van een lokale fabrikant die ooit vijf NCAP-sterren binnen wist te slepen.