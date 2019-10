Global NCAP zet Indiase auto's tegen de muur

De overkoepelende organisatie achter onder meer de Euro NCAP, Global NCAP, heeft een nieuwe reeks in India verkochte auto's aan zijn veiligheidsproeven onderworpen. Global NCAP maakt zich al enkele jaren druk over de erbarmelijke scores die vooral de goedkoopste basisversies van diverse modellen in dat land behalen. Het veiligheidsinstituut hoopt in 2020 geen enkele auto meer met nul sterren huiswaarts te laten keren, zo bleek in 2016.

Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt van de laatste botsproeven, testsessies waarbij de Maruti Suzuki Wagon R, de Suzuki Ertiga, Hyundai Santro en Datsun Redigo aan de tand werden gevoeld. Geen van alleen scoorde vijf sterren en ook een rapport met vier sterren werd geen enkele keer uitgedeeld. Goed nieuws: ook geen enkel model behaalde nul sterren. Dit heeft ermee te maken dat een bestuurdersairbag, ABS en een signaal dat aangeeft dat de gordel niet gebruikt wordt, sinds kort verplicht zijn op elke in India nieuw verkochte auto.

De Maruti Suzuki Wagon R sleept in totaal twee sterren binnen terwijl zijn grotere broer, de Ertiga, drie sterren scoort. De kakelverse Hyundai Santro scoorde met twee behaalde sterren niet beter dan zijn concurrent, de Wagon R, maar wist net als die auto wél de Datsun Redigo voor te blijven. Die auto keerde namelijk met een bedroevend rapport van één ster huiswaarts.

In 2014 schoot een reeks Indiase testresultaten Global NCAP in het verkeerde keelgat. In één sessie werden de Tata Nano, de toen actuele Hyundai i10, de Ford Figo (Ka+), de Maruti Suzuki Alto en de Volkswagen Polo aan veiligheidsproeven onderworpen, en een flink deel van deze auto's werd met nul of slechts een enkele ster beoordeeld. De basisversies van dergelijke veelal lokaal gebouwde modellen, die niet in elk opzicht overeenkomen met hun Europese broertjes, moesten het tot voor kort dus vaak zonder airbags stellen. 'Nul sterren' zijn niet meer uitgedeeld, maar de erg fraai zijn de resultaten nog niet. De Tata Nexo is de eerste in India gebouwde auto van een lokale fabrikant die ooit vijf NCAP-sterren binnen wist te slepen.