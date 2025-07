Twee nieuwe Chinese automerken vestigen zich in Nederland

Omoda en Jaecoo vestigen zich (of zoals men zelf zegt 'Omoda&Jaecoo vestigt zich') in Nederland bij tal van verschillende dealerbedrijven. Op diverse plekken in het land kun je de auto's straks in het echt bekijken en kopen. Om precies te zijn gaat het om de dealers Haaima in Leeuwarden, Virena in Assen en Emmen, Wassink in Arnhem en Venlo, Auto Versteeg Buurman in Barneveld, Wittebrug in Zoetemeer en Dekker Autogroep in Zwaag en Alkmaar.

In de showrooms van die dealers staan straks de Omoda 5 EV, de Omoda 9 SHS en de Jaecoo 7 SHS. De Omoda 9 SHS reden we zeer recent nog. Dat is het vlaggenschip van Omoda; een SUV die het op moet nemen tegen auto's als de BMW X3 en Volvo XC60, met een plug-in hybride aandrijflijn. De Omoda 5 EV is, zoals de naam al zegt, een volledig elektrische auto. De Jaecoo 7 is, net als de Omoda 9, een plug-in hybride. SHS staat voor 'Super Hybrid System', waarbij een 1.5 viercilinder samenwerkt met twee elektromotoren op de vooras en een derde op de achteras. Hoe dat in de praktijk uitpakt, lees je hier.