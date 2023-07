Omoda 5 EV: tot 450 kilometer elektrisch, begin 2024 in Nederland

In 2024 strijkt een zoveelste voor ons nieuw Chinees merk neer in Nederland: Omoda. In juni gaf Omoda al aan zijn vleugels naar Nederland uit te willen slaan met een elektrische cross-over: de Omoda 5 EV. Hoe staan de zaken er inmiddels voor? En wat kan de Omoda 5 EV precies?

De Chinese autobouwer Chery voegt zich toe aan het rijtje van Chinese autobouwers en -merken dat in Europa zijn elektrische modellen aan de man wil brengen. De in thuisland China voor een modellijn gebruikte naam Omoda wordt in Europa een merk. En reken er maar op dat het naar Nederland komt. Begin juni stelde Omoda zich aan de Europese consument voor, maar was nog niet bepaald vrijgevig met informatie. We hebben nu onder meer een concretere introductiedatum. In het eerste kwartaal van 2024 moet je de Omoda 5 EV in Nederland kunnen vinden, zegt Omoda ten overstaan van AutoWeek.

Nederland is niet het eerste land waar Omoda neerstrijkt. Chery haalt Omoda dit jaar namelijk al naar Spanje en Italië. Nederland, België en Luxemburg volgen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Eind 2024 wil Omoda in ieder geval in negen Europese landen aanwezig zijn. Aanvankelijk kon een woordvoerder van Omoda ons nog niet vertellen aan welk dealernetwerk Omoda zijn waren in Nederland gaat voeren. Ook nu is dat nog niet helder, al zegt Omoda wel dat het inmiddels contact heeft met meer dan twintig dealergroepen, waaronder "[...] een aantal dealergroepen van het hoogste niveau". Welke dat zijn, zegt Omoda niet.

De Omoda 5 EV is getekend volgens een designtaal die Dynamic Light heet. Volgens Omoda - waarvan de 'O' voor oxgygen staat en 'Moda' voor 'modern' staat - sluit die ontwerpstijl aan bij de voorkeuren van de beoogde kopersgroep. Omoda profileert zich nadrukkelijk niet als budgetmerk, maar mikt op "[...] een nieuwe generatie jonge mensen met een midden- of hoog inkomen". Wat de Omoda 5 EV in Nederland moet gaan kosten? Dat geeft Omoda nog niet weg. Een kale vanafprijs staat volgens het bedrijf dan ook nog niet vast. Omoda erkent overigens dat ze bepaald niet vroeg zijn met het betreden van de Europese markt. Een uitgebreide reeks Chinese merken - van MG, Aiways, Hongqi, Seres en Jac tot Xpeng, Nio, BYD, HiPhi, Zeekr, Ora, Wey en Lynk & Co - ging het merk namelijk al voor. "Het valt niet te ontkennen dat we later zijn dan andere Chinese merken, maar we hebben wel genoeg tijd gehad ons op een Europese marktintroductie voor te bereiden." aldus Omoda, dat blaakt van het zelfvertrouwen. "Onze EV zal dan ook zeker voordelen bieden ten opzichte van die van andere Chinese fabrikanten," meent Omoda.

De Omoda 5 EV is de elektrische versie van de Omoda 5 die ook met verbrandingsmotoren bestaat. In China biedt die EV een 51 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Omoda zegt dat de actieradius zo'n 450 kilometer bedraagt. In Europa krijgt de Omoda 5 EV twee elk 12,3 inch grote gebogen displays achter het stuurwiel, V2L-technologie en 17 passieve en actieve veiligheidssystemen. In december vorig jaar scoorde de Omoda 5 - met benzinemotor weliswaar - de volle 5 sterren tijdens de befaamde Euro NCAP-veiligheidsproeven. Later zegt Omoda met andere elektrische cross-overs en SUV's in het B- en C-segment te komen.

Omoda wereldwijd

Inmiddels heeft Omoda naar eigen zeggen in het eerste halfjaar van 2023 70.821 auto's vanuit China naar andere landen geëxporteerd. Chery wil op termijn jaarlijks 200.000 Omoda's buiten China verkopen. In Europa komt Omoda pas net kijken, maar het is onder meer in Mexico, Turkije, Israël, Australië en Maleisië al actief. In juni arriveerde een eerste scheepslading Omoda's in het Spaanse Las Palmas.