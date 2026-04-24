Bij Toyota zal er ongetwijfeld iemand zijn die zich bij het zien van deze foto’s in zijn thee verslikt, want dit is de nieuwe iCar V27. De gelijkenis met de Toyota Land Cruiser is treffend, zouden we zeggen. iCar is een nieuw merk van Chery en eind dit jaar staat hij in de showroom.

Chery is zelf nog maar een redelijk onbekend merk in Nederland, en hoewel het nu ook onder eigen naam auto’s gaat verkopen, zou je het kunnen kennen van Omoda en Jaecoo. De drang om nieuwe merken te lanceren is groter dan ooit bij de Chinese merken. iCar is nieuw voor Nederland, maar in China bestaat het al sinds 2023.

iCar zoekt duidelijk naar een wat avontuurlijker doelgroep, want anders zou je als ontwerper ook niet met een afbeelding van een Land Cruiser onder je kussen gaan slapen. Er komen straks drie modellen onze kant op, en deze V27 is er een van. Het is geen kleine jongen, want hij is bijna vijf meter lang.

Veel specificaties zijn er momenteel nog niet bekend van de V27, maar we weten dat het een EV met range extender is. Volgens de Chinese meetmethode kan hij zo dik 1.000 km afleggen op een batterij en een tank benzine. Als generator dient een 1,5-liter turbo. Naar verluidt heeft de auto de nodige AI-gestuurde functies aan boord, zonder dat duidelijk is wat dat concreet betekent.

De V27 is het topmodel en hij wordt vergezeld van twee andere SUV’s, die V23 en 03 gaan heten. De V23 is een compacte auto met stijlelementen van de Defender en Mercedes-Benz G-klasse – maar dan dus op het formaat van een Jeep Avenger. De 03 lijkt ook Defender-geïnspireerd en heeft het formaat van een Mazda CX-5.