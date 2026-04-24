Peugeot toont bijzondere vooruitblik op '608' en '8008'

Peugeot trekt tijdens Auto China in Beijing het doek van twee opvallende studiemodellen: de Concept 6 en Concept 8. Die eerste blikt vooruit op nieuwe sedans, die tweede toont de toekomst van Peugeot-SUV's. Het is alleen nog even de vraag in hoeverre dat ook voor de Europese markt geldt.

Peugeot is hier haast zo Frans als de Arc de Triomphe, maar in China ligt dat toch wat anders. Daar bouwt Peugeot lokaal ook auto's samen met het Chinese Dongfeng. Deze tweede studiemodellen zijn daarvan zo goed als zeker de vruchten. Dat betekent nog niet meteen dat ze enkel voor China bedoeld zijn, want Peugeot spreekt meermaals over 'China en wereldwijde markten'. Interessant dus.

Peugeot Concept 6

Goed, de auto's. Eerst de Peugeot Concept 6. Dat is een stationwagon-achtig studiemodel, maar volgens Peugeot is dit niet eens alleen een voorbode op één model en ook niet zo zeer op een stationwagen, maar op 'een nieuwe generatie sedans'. In China zijn ze nog gek op sedans, maar ze worden in EV-land vanwege hun lage luchtweerstand ook in ons werelddeel weer wat relevanter.

Gezien de naam van de conceptauto zou een productievervolg hierop wel eens als Peugeot 608 kunnen opdrogen. Of die dan als elektrische opvolger van de 508 deze kant op komt? Het lijkt er vooralsnog op dat wij een ons heil op dat gebied mogen verwachten van de Peugeot Inception Concept. Een 608 zou mogelijk ook nog wat hoger (te hoog om interessant te zijn voor de Europese markt) in de markt staan.

Peugeot Concept 8

De Peugeot Concept 8 is duidelijk een behoorlijk forse SUV, getekend volgens dezelfde designtaal als de Concept 6. Hierbij zou een productieversie logischerwijs 8008 heten en daarmee een voor Peugeot nieuw territorium aanboren. Dit zou wel eens een elektrische SUV van het formaatje Kia EV9 en Hyundai Ioniq 9 kunnen worden. Reken net als bij die modellen op riante zetels en voldoende ruimte voor zeven volwassenen.

Europese kansen

Van de twee studiemodellen schatten we de Europese kansen voor een Concept 8-vervolg het groots in. Toch is het voorlopig nog het meest aannemelijk dat dit een gevalletje 'van China, voor China' is en het bij samen met Dongfeng gebouwde en ontwikkelde Peugeots voor de lokale markt blijft. De ontwerptaal is bovendien onmiskenbaar Peugeot en in sommige opzichten een evolutie van wat we nu kennen, maar toch ook best weer wat anders dan waar de Inception Concept op vooruit lijkt te blikken. Zoals wel vaker het geval is in autoland: de tijd zal het leren.