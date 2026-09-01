Particulieren in de grensstreken zijn niet de enigen die om de haverklap in het buitenland tanken om goedkoper uit te zijn. Ook transportbedrijven doen dit. Niet gek, natuurlijk, maar het schijnt niet alleen te gaan om vrachtwagens die voor zichzelf een lading goedkopere buitenlandse diesel halen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er ook buitenlandse diesel wordt overgeheveld naar vrachtwagens in Nederland en zelfs hier wordt verhandeld. Dat is illegaal.

Er zouden soms aparte tanks in vrachtwagens worden gevuld in het buitenland, om in Nederland de vloot van brandstof te voorzien. Er is zelfs een bedrijf gevonden waarbij een medewerker de hele dag bezig is met het overtanken van buitenlandse brandstof. "Nergens in Europa is de diesel zo duur als in Nederland. Daarvan is dit een onbedoeld gevolg,", zo zegt Martin van Eijk van Drive, de belangenvereniging voor tankstations, tegen BNR.