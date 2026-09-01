Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tankstation - benzinestation
 
Nieuws

'Transportbedrijven halen goedkope brandstof uit het buitenland'

Illegaal

Joas van Wingerden
2

Transportbedrijven wijken uit naar het buitenland voor goedkopere diesel. Tot zover niets geks, maar het zou ook verdeeld of zelfs verhandeld worden in Nederland en dat is illegaal.

Particulieren in de grensstreken zijn niet de enigen die om de haverklap in het buitenland tanken om goedkoper uit te zijn. Ook transportbedrijven doen dit. Niet gek, natuurlijk, maar het schijnt niet alleen te gaan om vrachtwagens die voor zichzelf een lading goedkopere buitenlandse diesel halen. Uit onderzoek van BNR blijkt dat er ook buitenlandse diesel wordt overgeheveld naar vrachtwagens in Nederland en zelfs hier wordt verhandeld. Dat is illegaal.

Er zouden soms aparte tanks in vrachtwagens worden gevuld in het buitenland, om in Nederland de vloot van brandstof te voorzien. Er is zelfs een bedrijf gevonden waarbij een medewerker de hele dag bezig is met het overtanken van buitenlandse brandstof. "Nergens in Europa is de diesel zo duur als in Nederland. Daarvan is dit een onbedoeld gevolg,", zo zegt Martin van Eijk van Drive, de belangenvereniging voor tankstations, tegen BNR.

Lees ook

Nieuws
Skoda Peaq
Nieuws1

De grootste elektrische gezinsauto Skoda is er nu met vierwielaandrijving

Welkom 90X

Nieuws
Oude bestelbusjes (ANP)
Nieuws23

Per 2027 mogen ruim 465.000 dieselbestelauto's de zero-emissiezones van 20 gemeenten niet in

Einde voor dieselbussen met Euro 5

Nieuws
Tankstation, benzine, tanken, brandstof
Nieuws11

ANWB: veel autorijders bezuinigen wegens gestegen benzineprijzen

Kwart heeft er veel last van

2 Bekijk reacties

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.