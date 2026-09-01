Uit onderzoek van autozoweg.nl, dat naar diverse RDW-registers heeft gekeken, blijkt dat er momenteel al 226.587 bedrijfswagens met dieselmotor de milieuzones van negentien Nederlandse gemeenten en die van Schiphol niet in mogen. Dat zijn dieselbussen met emissieklasse 4 of lager én 4.393 dieselbussen die na 2025 geregistreerd zijn en nooit toegang zullen krijgen. Per 1 januari 2027 worden ook bestelauto's met een Euro 5-dieselmotor geweerd. Dat zijn er 240.168. Het resultaat: vanaf volgend jaar mogen er ruim 466.000 bedrijfswagens met dieselmotor de vele milieuzones niet meer in.

Bedrijven met bedrijfswagens in de vloot die in emissieklasse 6 vallen en die voor 2025 geregistreerd zijn, kunnen nog even rustig ademhalen. Ook deze bedrijfswagens wordt op termijn de toegang tot de milieuzones ontzegd. Het gaat om maar liefst 662.528 exemplaren.