Deze Dodge is van bescheiden Europese afkomst - In het wild

Met de oliecrisis van begin jaren 70 nog vers in het geheugen, wilde Chrysler later dat decennium ook graag een graantje meepikken van de markt voor zuinigere en kleinere auto's. Die was in thuisland Verenigde Staten immers ook van de grond gekomen en onder meer de Japanners speelden daar handig op in. Chrysler had op zijn beurt warme banden met Europa, waar men er op dat gebied al decennialang wel wat van kon. Zodoende schotelden de Amerikanen een in in Europa ontwikkelde compacte auto in diverse vormen voor aan het thuispubliek.

In heel korte lijnen is dat het verhaal achter de Dodge Omni, die we hier dankzij AutoWeek-forumlid Camperfan voor ons hebben. De Omni ontstond als een Amerikaanse broer van de hier alom bekende Simca, later Talbot Horizon. Het was één van de vele familieleden van de Horizon. De reguliere Dodge Omni leek haast als twee druppels water op de Horizon, maar dat geldt niet bepaald voor de Omni die we hier voor ons hebben. Want dit is de coupéversie, die in 1979 als Omni 024 op de markt kwam en vanaf 1982 in vernieuwde vorm nota bene Charger heette. Met de gelijknamige muscle car van weleer had die verder vrijwel niets meer gemeen.

De voor Amerikaanse begrippen zeer bescheiden basis van de Dodge Omni is ook wel aan hem af te zien. Zo heeft hij duidelijk een vrij korte wielbasis en relatief kleine wielen. De Amerikaanse designafdeling heeft een verwoede poging gedaan om de coupékoets er flitsend uit te laten zien, maar het is niet te missen dat hier een vrij ingetogen model staat. In de neus ligt dan ook 'slechts' een 2.2 viercilinder, die begin jaren 80 door Chrysler zelf ontwikkeld werd. Voor een Amerikaan was dat een kleine motor, maar hij was niet alleen beduidend groter, maar met zijn krap 86 pk vermogen ook een stukje sterker dan de nog door Simca ontwikkelde vierpitters die hier indertijd op de motorenlijst van de Horizon stonden.

Je hebt tegenwoordig al wat speciaals in handen als je nog een Simca, dan wel Talbot Horizon voor de deur hebt staan, laat staan als je zo'n Omni in bezit hebt. Enkele dagen geleden is dit exemplaar naar zijn huidige eigenaar gegaan en die heeft daar vast weloverwogen voor gekozen. Het is zonder meer een originele keuze. Nu komt het misschien nog wel meest bijzondere van deze auto: hij is volgens de kentekengegevens in 1981 nieuw op Nederlands kenteken gegaan. Misschien is hij indertijd door een Nederlandse Talbot- en/of Peugeot-dealer deze kant op gehaald en aangeboden, omdat die er vanwege de bescheiden inborst van de Omni nog wel brood in zag. Leuk detail, ook al is het officieel niet toegestaan: de auto heeft nog de (mogelijk originele) pre-GAIK-kentekenplaat voorop zitten.