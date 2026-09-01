De elektrische Skoda Peaq was er al met twee verschillende aandrijflijnen. De ruime gezinsauto is er met 60 kWh accu en 204 pk sterke elektromotor én met 86 kWh accu en een vermogen van 286 pk. Stuk voor stuk zijn dat achterwielaandrijvers. Vanaf nu is de Skoda Peaq er ook als 90X. Inderdaad: met vierwielaandrijving.

De Skoda Peaq 90X is er net als de Peaq 90 alleen als Business Edition en als Sportline. De Peaq 90X Business Edition kost €57.990 en is daarmee €3.000 duurder dan de achterwielaangedreven Peaq 90 in die uitvoering. Voor de Skoda Peaq 90X Sportline betaal je €62.990.

Sterker, sneller en met hoger trekgewicht

De accu van de Skoda Peaq 90X heeft net als die van de Peaq 90 een nettocapaciteit van 86 kWh. Daar perst de elektrische SUV tot 612 kilometers uit. Door zijn grotere wielen heeft de Sportline-uitvoering een iets kleiner bereik, maar met 605 kilometer kom je ook met die versie niets tekort. De vierwielaangedreven Peaq heeft een iets kleiner bereik dan de 90-varianten met achterwielaandrijving. Het verschilt zo'n dertig kilometer. Wel is de Peaq 90X sterker en sneller dan de Peaq 90. De Peaq 90 is 286 pk sterk en zoemt in 7,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De Skoda Peaq 90X schopt het tot 299 pk en bereikt al in 6,7 seconden vanuit stilstand de 100 km/h. Daar komt bij dat de nieuwe vierwielaangedreven Peaq maximaal 2.000 in plaats van 1.800 kilo mag trekken.