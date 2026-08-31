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Fiat, Abarth en Lancia krijgen dezelfde, nieuwe baas

Eén man aan drie roeren

Joas van Wingerden
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Fiat en Abarth hadden al een gezamenlijke topman, maar nu wordt ook Lancia bij het setje getrokken. De drie krijgen één nieuwe CEO: Arnaud Belloni.

Fiat en Abarth stonden de afgelopen vijftien jaar onder leiding van Olivier François, maar hij draagt het stokje over aan Arnaud Belloni. Dat is geen onbekende binnen de Stellantis-gelederen; Belloni was tot eind 2020 al werkzaam bij Stellantis, onder meer als verantwoordelijke voor de marketing bij de Franse en Italiaanse merken. De afgelopen jaren werkte hij bij concurrent Renault, maar nu keert de Fransman dus terug naar Stellantis.

Arnaud Belloni

Arnaud Belloni

Het opvallende aan dit nieuws is dat Belloni niet alleen de touwtjes in handen krijgt bij Fiat en Abarth. Hij wordt ook CEO van Lancia. Die drie merken schuift Stellantis nu dus onder één paraplu. Eerder was al aangekondigd dat Fiat de leiding zou krijgen over Lancia. Lancia stond nog geen jaar onafhankelijk onder leiding van Roberta Zerbi. Zij wordt in de persverklaring over Belloni's aanstelling niet genoemd. Olivier François wel. Stellantis bedankt hem uitgebreid voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren en maakt bekend dat hij aanblijft als strategisch adviseur. Waarschijnlijk sorteert de 64-jarige topman met deze functiewissel voor op zijn pensioen.

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