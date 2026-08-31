De Kia Picanto weet van geen ophouden in ons land. Dit jaar staat Kia's kleinste gewoon doodleuk nog op plaats drie in de verkoopstatistieken. Dat heeft hij natuurlijk voor een belangrijk deel te danken aan de flinke opfrisser van een paar jaar geleden. Ook houdt Kia de prijs relatief scherp en de Picanto wist ook meer te overtuigen dan zijn directe neef, de inmiddels geschrapte Hyundai i10. Wat is die relatief scherpe prijs precies? Nou, het begint nu bij €20.995 voor de vierzitsversie als Comfortline. Wil je liever dezelfde generatie Picanto voor véél minder geld, in een nota bene nog wat dikkere uitvoering? Dan kun je je lol op op de occasionmarkt.

Er staan maar liefst dik 1.900 gebruikte Picanto's van bouwjaar 2017 of later in ons occasionaanbod. Daar zitten enorm veel exemplaren tussen met lage kilometerstanden en fijne opties, tegen een fractie van de nieuwprijs. Natuurlijk heb je dan wel een Picanto te pakken met het oude neusje en kontje, maar die ziet er nog altijd niet gek uit. Misschien is dat zelfs wel meer jouw smaak dan het behoorlijk uitgesproken ontwerpsausje dat Kia er later overheen goot.

De momenteel goedkoopste Kia Picanto van deze generatie in ons aanbod is deze zwarte uit 2018. Die moet nog €5.295 opleveren en waarschijnlijk krijg je hem voor vijf mille ook wel mee. Voor dat geld krijg je een behoorlijk compleet kleintje. Zo heeft hij lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, airconditioning, een infotainmentscherm met navigatiesysteem, elektrisch bedienbare ramen voor én achter, elektrisch verstelbare zijspiegels en diverse knoppen op het stuurwiel. De kilometerstand van net iets meer dan twee ton is voor zo'n kleintje aan de stevige kant, maar niet meteen iets waar wij ons heel druk om zouden maken. Dat de auto de afgelopen acht jaar onderdeel was van een vloot en dus mogelijk als huur- of deelauto is gebruikt, is eerder een rode vlag. Gelukkig zijn het taaie autootjes, dus wie weet haal je hiermee voor een relatief prikkie een nog aardig fris voor de dag komend kleintje in huis.