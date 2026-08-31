Net als de S-klasse eerder maakte ook de Mercedes-Benz C-klasse tijdens zijn facelift kennis met een bonte verzameling sterren. Je herkent de vernieuwde C-klasse dan ook direct aan zijn met sterren gevulde koplampen en achterlichten. AutoWeek heeft nu alle prijzen van de grondig vernieuwde Mercedes-Benz C-klasse. Je moet wel een heel goede reden hebben om niet voor de plug-in hybride te gaan.
De C-familie bestaat tegenwoordig uit een volledig elektrische C-klasse en uit het oudere model met verbrandingsmotoren. Die brandstof-C is er in tegenstelling tot de elektrische C-klasse in twee carrosserievarianten: als Limousine en als Estate. Het is die Mercedes-Benz C-klasse met verbrandingsmotoren die onlangs werd vernieuwd. Van alle versies daarvan heeft AutoWeek nu de prijzen.
De Mercedes-Benz C-klasse is er vanaf €57.639. Voor dat geld rijd je de C-klasse Limousine als C200. Die biedt een 177 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor die bijval krijgt van 23 mild-hybride pk's. De C-klasse Estate is er met deze motor vanaf €60.400.
Hoger op het menu staat de C250 4Matic. Daarin is de viercilinder benzinemotor 218 pk sterk. Ook deze machine krijgt bijval van 23 elektropaarden. De C250 4Matic is bij zowel de Limousine als de Estate alleen te krijgen in combinatie met de duurste (en sportiefst uitgedoste) uitvoering: Business Solution AMG. De C-klasse Limousine C250 4Matic kost minimaal €66.315, de Estate C250 4Matic €70.476.
Klein prijsverschil
Natuurlijk is ook de vernieuwde C-klasse er als plug-in hybride. Die heeft een 218 pk sterke 2.0 viercilinder en een 136 pk sterke elektromotor, samen goed voor een systeemvermogen van 326 pk en 550 Nm. Afhankelijk van de uitvoering en carrosserievariant kom je met de plug-in hybride C300e op enkel elektrokracht tot 110 kilometer ver dankzij de 25,4-kWh accu. De C Limousine kost als C300e minimaal €58.214, de C Estate €59.793. Ze zijn dus nauwelijks duurder dan de mild-hybride C200's die minder potent zijn en ook niet langdurig elektrisch kunnen rijden. Er is ook een plug-in hybride met vierwielaandrijving. Die heet C300e 4Matic en is er net als de C250 4Matic enkel als Business Solution AMG.
Dieselen kan nog met de vernieuwde C-klasse en wel met de C200d. Die 163 pk (+23 pk mild-hybride) sterke auto is leverbaar vanaf €59.784 (Estate: €62.245).
Prijzen vernieuwde Mercedes-Benz C-klasse - augustus 2026
|Versie
|Vermogen
|Uitvoering
|Vanafprijs
|C-klasse Limousine
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution
|€57.639
|C-klasse Limousine
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution Luxury
|€58.310
|C-klasse Limousine
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution AMG
|€61.687
|C-klasse Limousine
|C250 4Matic
|218 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution AMG
|€66.315
|C-klasse Limousine
|C300
|258 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution Luxury
|€64.148
|C-klasse Limousine
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution
|€58.214
|C-klasse Limousine
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution Luxury
|€59.184
|C-klasse Limousine
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution AMG
|€61.967
|C-klasse Limousine
|C300e 4Matic (PHEV)
|326 pk
|Business Solution AMG
|€64.381
|C-klasse Limousine
|C200d
|163 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution
|€59.784
|C-klasse Limousine
|C200d
|163 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution Luxury
|€60.457
|C-klasse Limousine
|C200d
|163 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution AMG
|€63.535
|C-klasse Estate
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution
|€60.400
|C-klasse Estate
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution Luxury
|€61.368
|C-klasse Estate
|C200
|177 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution AMG
|€64.448
|C-klasse Estate
|C250 4Matic
|218 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution AMG
|€70.476
|C-klasse Estate
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution
|€59.793
|C-klasse Estate
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution Luxury
|€60.761
|C-klasse Estate
|C300e (PHEV)
|326 pk
|Business Solution AMG
|€63.544
|C-klasse Estate
|C300e 4Matic (PHEV)
|326 pk
|Business Solution AMG
|€65.956
|C-klasse Estate
|C200d
|163 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution
|€62.245
|C-klasse Estate
|C200d
|163 pk (+23 pk mhev)
|Business Solution Luxury
|€63.213
|C-klasse Estate
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|163 pk (+23 pk mhev)
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