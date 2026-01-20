Ga naar de inhoud
Trajectcontrole aangezet op nieuw traject

A7

7
Snelweg A7 Purmerend (ANP)

Op de A7 van Hoorn naar Purmerend is vanaf dinsdag een trajectcontrole, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De nieuwe trajectcontrole, waarbij de snelheid over een langere afstand wordt gemeten, moet ervoor zorgen dat minder mensen te hard rijden. Volgens het OM rijdt één op de zes mensen te hard op de A7, met uitschieters van snelheden ruim boven de 200 km/h.

Vanaf dinsdag worden automobilisten die van Hoorn naar Purmerend rijden geregistreerd tussen hectometerpaal 28.1 en 19.0. Als ze te hard rijden volgt een boete. De trajectcontrole de andere kant op, van Purmerend naar Hoorn, gaat naar verwachting in de loop van dit jaar aan.

Het OM en Rijkswaterstaat hopen dat de trajectcontrole de kans op ongelukken verkleint. Daarnaast dient de maatregel een ander doel: een betere doorstroming van het verkeer.

