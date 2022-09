Toyota's nieuwste plug-in hybride SUV is onbekende middenmaat

Het internationale leveringsgamma van Toyota is een nieuwe plug-in hybride SUV rijker. Dit is de Toyota Harrier PHEV, een nieuwe plug-in hybride versie van een SUV die hier niet wordt geleverd, maar daarom niet minder interessant is.

In korte tijd is het aantal cross-overs en SUV's dat Toyota in Nederland verkoopt behoorlijk uitgebreid. De meest recente toevoegingen zijn de Highlander, de Yaris Cross en de Corolla Cross. Met een beetje fantasie past de Aygo X met zijn cross-look ook in het rijtje. De hoogpotige line-up van Toyota bevat verder de C-HR, de RAV4 en natuurlijk de Hilux en de Land Cruiser. In onder meer thuisland Japan verkoopt Toyota de Harrier, een SUV die met zijn lengte van 4,74 meter precies tussen de 4,95 meter lange Highlander en de 4,57 meter lange RAV4 valt. De huidige Toyota Harrier – die in de Verenigde Staten en China overigens Venza heet – is inmiddels zo'n twee jaar oud en was er vooralsnog alleen met een geblazen 2.0 en met een conventionele hybride aandrijflijn. Vanaf nu is de Harrier er in Japan ook als plug-in hybride.

De Toyota Harrier PHEV deelt zijn GA-K-platform met auto's als de Avalon, Camry, Highlander en RAV4. Het is dus niet zo vreemd dat de plug-in hybride aandrijflijn van de RAV4 ook in de Harrier past. De Harrier PHEV is net als de hier bekende RAV4 PHEV 306 pk sterk. De aandrijflijn is opgebouwd uit een 177 pk en 219 Nm sterke 2.5-viercilinder die samenwerkt met een 182 pk en 270 Nm sterke elektromotor die zich met de voorwielen bemoeit. Een kleinere 54 pk en 121 Nm krachtige elektromotor bekommert zich om de achteras. Het accupakket heeft een capaciteit van 18,2 kWh. De Toyota Harrier PHEV heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend €44.620.

Hoewel we deze generatie Harrier in Europa en dus ook in Nederland niet kennen, hebben we wel ooit aan wel iets van de modellijn kunnen proeven. Zo was de eerste Lexus RX in feite een Toyota Harrier zoals die in 1997 in Japan op de markt kwam. Ook de tweede generatie Harrier kwam als Lexus RX naar Europa. De vorige generatie Harrier stond echter op eigen benen en deelde zijn techniek net als het actuele model ook met de RAV4.

Kijken we naar Toyota's Nederlandse modellengamma, dan valt te concluderen dat het merk er niet voor terugdeinst om modellen te voeren die tot op zekere hoogte met elkaar overlappen. Zo positioneert Toyota de C-HR en Corolla Cross allebei als SUV-achtigen in de compacte middenklasse. Op zijn beurt zou de Harrier - zeker als plug-in hybride - het gat tussen de RAV4 en de momenteel een kleine 68 mille kostende Highlander kunnen opvullen. De Highlander is in Nederland overigens niet met plug-in hybride hardware te krijgen, wat het prijsverschil tussen de Harrier PHEV en Highlander best eens behoorlijk in het voordeel van de Harrier kan laten uitvallen. Van de Highlander zijn sinds zijn Nederlandse marktintroductie in 2021 188 exemplaren verkocht.

Zie jij voor de Toyota Harrier PHEV wel kansen op de Nederlandse markt en zou je er eerder voor kiezen dan voor bijvoorbeeld de RAV4 of Highlander? In tegenstelling tot de Highlander is het geen zevenzitter, maar wel krijg je er een grotere SUV dan de RAV4 én een plug-in hybride aandrijflijn voor in de plaats.