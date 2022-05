Toyota Corolla Cross: Qashqai-concurrent vanaf €36.995

Toyota breidt zijn modelfamilie in het najaar uit met de Corolla Cross. De Corolla Cross is een nieuwe SUV-achtige in de compacte middenklasse waarmee Toyota overduidelijk het vizier heeft gericht op auto's als de Nissan Qashqai, Peugeot 3008 en Volkswagen Tiguan. Nu zijn ook de prijzen van de Toyota Corolla Cross bekend.

Voordat we je de prijzen van de Toyota Corolla Cross voorschotelen nemen we nog even de plaatsing van het model met je door. De kans bestaat dat je in het modellengamma van Toyota door de SUV-bomen het cross-bos niet meer ziet. Toyota heeft de Yaris Cross als cross-over in het segment van auto's als de Renault Captur en Peugeot 2008 en strijdt met de C-HR al een aantal jaar mee in de compacte middenklasse. De Toyota Corolla Cross deelt zijn GA-C-platform met de C-HR en dus ook met de Corolla en heeft dan ook dezelfde wielbasis als de C-HR (en de Corolla Hatchback). Het verschil in positionering? De Corolla Cross is vooral de praktischer en ingetogener vormgegeven broer van de C-HR, een auto die met zijn sterk aflopende daklijn en vrij heftige design niet het ruimste of braafste jongetje van de klas is. Terug naar de Corolla Cross. Toyota vraagt er namelijk minimaal €36.995 voor.

Voor die grofweg 37 mille krijg je een 4,46 meter lange en 1,62 meter hoge SUV-achtige. Dat maakt de Corolla Cross dus zo'n 10 centimeter langer, 5 centimeter hoger en enkele centimeters breder dan de C-HR. De RAV4 is op zijn beurt ruim 10 centimeter langer dan de Corolla Cross en is er duidelijk boven gepositioneerd. Elke Corolla Cross krijgt de hybride 2.0-aandrijflijn van Toyota, de zogenoemde High Power-versie met een systeemvermogen van 197 pk en 204 Nm. In de C-HR en Corolla levert deze aandrijflijn 184 pk en 190 Nm. De Corolla Cross heeft in 8,1 seconden de 100 km/h op de klok en moet een topsnelheid van 180 km/h kunnen halen. Interessanter is het gemiddeld verbruik, dat moet namelijk zo'n 5,3 l/100 km bedragen. De bagageruimte is ruim 400 liter groot (C-HR: 358 liter).

Uitvoeringen en uitrusting

Toyota levert de Corolla Cross in Nederland in twee reguliere smaken en haalt direct twee introductieversies naar ons land. Naast als Active en Dynamic wordt de Corolla Cross namelijk ook leverbaar als First Edition en als Launch Edition. Eerst de Active-uitvoering, die zit namelijk al behoorlijk in zijn spullen. Als Active krijgt de Toyota Corolla Cross namelijk al het Toyota Safety Sense 3-pakket dat zaken bevat als automatisch grootlicht, intelligente adaptieve cruise control, Lane Trace Assist en diverse noodremsystemen. Led-verlichting is zowel voor als achter standaard. Toyota zet de Active op 17-inch lichtmetaal en schroeft een 12,3 inch digitaal instrumentarium achter het stuurwiel en een 10,5 inch infotainmentsysteem boven de middenconsole.

De Dynamic-uitvoering voegt aan bovenstaande onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, dakrails en een zwarte grille toe. Ook heeft de Corolla Cross Dynamic led-dagrijverlichting, sequentiële richtingaanwijzers voor en ledverlichting in de portieren, bij de bekerhouders en in het dashboardvak. Smart Entry en Smart Key maakt tevens deel uit van het Dynamic-feest. De Corolla Cross Dynamic kost minimaal €39.495.

De Corolla Cross kost als First Edition met een vanafprijs van €39.995 precies €500 meer dan als Active, maar krijgt voor meer dan dat bedrag aan lekkernijen mee. We noemen een elektrisch bedienbare achterklep, bekleding met kunstlederen accenten, een inductielader, stoelverwarming voorin en het Nano-e luchtzuiveringssysteem. Dodehoekdetectie, parkeerpiepers voor en achter, Rear Cross Traffic Alert en Safe Exit Assist horen ook bij de First Edition. De tweede tijdelijke uitvoering is de Launch Edition, die €42.995 kost. Deze uitvoering is gebaseerd op de First Edition maar heeft uiteraard nog meer fraais aan boord. Zo is de bestuurdersstoel achtvoudig elektrisch verstelbaar, het stuurwiel elektrisch verwarmbaar en is al het meubilair met geperforeerd leer bekleed. De Corolla Cross Launch Edition heeft een actieve parkeerassistent, parkeersensoren met voetgangersdetectie, een 360-graden-camera, navigatie en een uitgebreid audiosysteem van JBL met 9 luidsprekers.

Prijzen Toyota Corolla Cross

Motor Vermogen Uitvoering Prijs 2.0 High Power Hybrid 197 pk, 204 Nm Active € 36.995 2.0 High Power Hybrid 197 pk, 204 Nm Dynamic € 39.495 2.0 High Power Hybrid 197 pk, 204 Nm First Edition € 39.995 2.0 High Power Hybrid 197 pk, 204 Nm Launch Edition € 42.995

De Toyota Corolla staat vanaf het najaar bij de Nederlandse dealers. Grote concurrent Nissan Qashqai heeft een vanafprijs van €35.090 en is daarmee in absolute zin goedkoper. Voor dat geld krijg je de Qashqai met 140 pk sterke mild-hybride 1.3 en een handgeschakelde zesbak. De auto is in dat geval uitgevoerd als Visia. Hoger op de ladder staat de Qashqai met 158 pk sterke aandrijflijn. Deze is er vanaf de Acentra-trim en is zowel met handbak (€39.540) als met Xtronic-automaat (€41.040) te krijgen.