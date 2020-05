Nieuwe Toyota Venza breekt los

Toyota heeft in de Verenigde Staten zojuist de hagelnieuwe Venza gepresenteerd. Daarmee keert een oude, vertrouwde modelnaam terug op de Amerikaanse markt. Niet alleen is de modelnaam een oude bekende, ook de auto zelf hebben we eerder gezien.

De hagelnieuwe Toyota Venza die zojuist aan de Amerikaanse consument is voorgesteld is een SUV met plek voor vijf inzittenden die je wellicht bekend voorkomt. Dat kan dan ook heel goed kloppen. De Venza is in feite namelijk niets meer dan de voor de Noord-Amerikaanse markt bestemde variant van de in maart dit jaar in Japan gepresenteerde Toyota Harrier. Toch is de Venza interessant. Toyota gebruikte de modelnaam in onder meer de Verenigde Staten tussen 2008 en 2015 namelijk voor een vijfzits cross-over. Destijds was de auto niet niet gerelateerd aan de Harrier. De eerste generatie Venza maakte namelijk gebruik van het platform van de laatste generatie Camry die Toyota in Europa verkocht, de XV40.

De Venza heeft uiteraard dezelfde afmetingen als de Japanse Harrier en dat betekent dat de SUV zich over een afstand van 4,74 meter uitstrekt. Daarmee is hij korter dan de Highlander, een zevenzitter die ook naar Nederland komt, maar wel 14 centimeter langer dan de RAV4. Onderhuids gaat dezelfde versie van Toyota's modulaire basis schuil die ook onder de RAV4 en Highlander te vinden is: het GA-K-platform. De wielbasis is met 2,69 meter overigens identiek aan die van zijn kleinere broer.

De nieuwe Venza heeft een opvallende snuit waarin net als bij de Harrier zelfs kleine designinvloeden van de nieuwe Mirai waar te nemen zijn. Geheel volgens de huidige mode in autoland heeft Toyota de platte achterlichtunits middels een ledbalk met elkaar verbonden. In het robuust ogende interieur nemen we onder meer fraai ogend hout en leer waar. Centraal op het dashboard staat een 12,3 inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Optioneel trakteert Toyota de Venza-koper op een vast panoramadak dat het Star Gaze heeft gedoopt. De mate van transparantie is dankzij elektrochromatisch glas met een druk op de knop aan te passen.

Het mag geen verrassing heten dat de krachtcentrale ook op de motorenlijst van de RAV4 te vinden is. De nieuwe Venza heeft de bekende 2,5-liter viercilinder onder de kap, een machine die volgens het Atkinson-principe loopt, en die samen met elektrohulp 218 pk over alle vier de wielen verdeelt. De achterwielen worden in alle gevallen aangedreven door een elektromotor.

Voor zover bekend komt de Venza, net als de Harrier, niet naar Nederland.