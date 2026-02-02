Ga naar de inhoud
Toyota's nieuwe elektrische SUV heeft plek voor je hele gezin

Lars Krijgsman

Het EV-spectrum van Toyota beslaat zowel kleine als grote modellen. Heel binnenkort komt er een nog groter model bij. Hoe hij heet, weten we niet. Hoe hij er vanbinnen uitziet wel.

Onlangs deelde Toyota een schimmige afbeelding waarop de achterzijde van een nieuwe en mogelijk elektrische SUV te zien is. Wat we op die zogenoemde teaser zagen kwam immers overeen met een elektrisch studiemodel dat Toyota jaren geleden toonde: de bZ Large SUV Concept. Nu kunnen we je het interieur van die nog naamloze nieuwe SUV laten zien.

De nieuwe SUV van Toyota krijgt een MPV-achtig interieur. We zien twee riant ogende losse zetels op de tweede zitrij en onderin de foto is een deel van de derde zitrij te zien. Daarmee onderscheidt de auto zich al van de bZ4X Touring. Die is er immers niet met drie zitrijen. Ook interessant is de relatief hoge raampartij van het model. De vormgeving van het dashboard komt niet overeen met dat van de bZ4X, bZ4X Touring of C-HR+.

Wat Toyota's nieuwste model precies wordt, is nog onduidelijk. Mogelijk kijken we hier naar een grote broer voor de bZ4X Touring, een auto die in de Verenigde Staten als elektrisch equivalent van de (Grand) Highlander zou kunnen dienen. We zeggen specifiek de Verenigde Staten omdat Toyota vooralsnog enkel daar de teasermolen laat draaien. Op antwoorden hoef je niet lang te wachten. Op 10 februari gaat het doek eraf.

