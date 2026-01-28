Toyota doet geheimzinnig en zegt het iets nieuws in het vat heeft zitten. Het laat daarbij een schimmige afbeelding zien. Ook als we die lichter maken, valt niets nieuws daaruit te ontwaren. Het lijkt echter op de bilpartij van wat zeer waarschijnlijk een nieuwe en waarschijnlijk elektrische SUV is. Ook hebben we een deel van deze auto jaren geleden al in een eerder stadium gezien.

In 2021 slingerde Toyota een arsenaal nieuwe studiemodellen de wereld in. Van een deel daarvan zijn inmiddels al productieversies gepresenteerd. Een van de conceptuele nieuwe Toyota's die we enkele jaren geleden voorgeschoteld kregen, was de bZ Large SUV Concept. Inderdaad: een voorproefje op een grote elektrische SUV met drie zitrijen. Het zou dus zomaar kunnen dat Toyota daarvan spoedig de productieversie toont. Vooralsnog deelt alleen Toyota USA de schimmige teaserplaat. Of dat betekent dat de nieuwe grote elektrische SUV een feestje blijft dat Toyota enkel in de Verenigde Staten viert, zal moeten blijken.