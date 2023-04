Toyota toont twee nieuwe elektrische bZ-modellen

De bZ-familie van de volledig als elektrische auto ontwikkelde modellen van Toyota is in Europa nog klein. Heel klein zelfs. Vooralsnog verkoopt Toyota immers alleen de bZ4X, al blikte het vorig jaar al vooruit op een tweede bZ-model voor Europa. In China heeft Toyota ook een elektrische sedan in de bZ-familie: de bZ3. Met de bZ Sport Crossover Concept en de bZ FlexSpace Concept blikt het merk in China vooruit op twee nieuwe elektrische bZ-modellen.

De bZ Sport Crossover Concept is een elektrische cross-over met een sterk aflopende daklijn en een typisch bZ-smoeltje. De bZ Sport Crossover Concept is net als de bZ3 door BTET ontwikkeld. BTET staat voor BYD Toyota EV Technology en is een samenwerkingsverband dat Toyota en FAW met het Chinese BYD hebben. De joint-venture FAW Toyota Motor bouwt het uiteindelijke productiemodel. Technische gegevens deelt Toyota nog niet, al zegt het wel dat de bZ Sport Crossover Concept gericht is op 'Generatie Z'. Relatief jonge kopers dus. Het interieur van de bZ Sport Crossover Concept is opvallend minimalistisch. Meer dan een yoke-achtig stuurwiel en een 'plank' met erop een digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm vind je er niet.

bZ FlexSpace

De tweede conceptuele nieuwkomer heet Toyota bZ FlexSpace en is volgens de fabrikant een SUV-achtige waarmee het vooral richt op praktisch gemak. Een elektrische gezinsauto dus. Het samenwerkingsverband GAC Toyota ontwikkelt, bouwt en distribueert het model. Het interieur van de bZ FlexSpace Concept moet volgens Toyota de sfeer van een 'knus thuis' ademen.

Toyota zegt dat van dit tweetal afgeleide productieversies in 2024 in China op de markt moet komen en rept met geen woord over mogelijke komst naar Europa. De twee nieuwe modellen zijn twee van de tien elektrische modellen die Toyota tot en met 2026 op de markt brengt.