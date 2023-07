Toyota Tercel (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Toyota heeft momenteel heel wat modellen in het aanbod die ieder weer net even een iets ander gaatje in de markt moeten vullen. Dan hebben we het over de hoogpotige Toyota's, want die staan soms wel heel dicht bijelkaar, al is de insteek telkens net iets anders. Onlangs namen we om de verhoudingen te verduidelijken al eens de C-HR, Yaris Cross en Corolla Cross samen onder de loep. Het is alleen bepaald geen nieuw fenomeen dat de ene Toyota wat in het vaarwater van de andere lijkt te zitten, maar dat een nadere blik toch de nodige fundamentele verschillen uitwijst. De Toyota Tercel is daarvan een bewijs.

Eind jaren 70 schoof Toyota namelijk de destijds gloednieuwe Tercel in het aanbod naast (of eigenlijk net onder) de Corolla. Net als de Corolla een compacte middenklasser, maar dan met een iets andere insteek. Hij was weliswaar een fractie korter, maar had wel een iets langere wielbasis en zijn aandrijving had fundamenteel andere opzet. De Tercel was namelijk voorwielaangedreven, waar de toenmalige Corolla (de E70) nog een achterwielaandrijver was. De Tercel was zelfs Toyota's eerst voorwielaangedreven model. Het maakte de Tercel tot een weliswaar iets compacter maar wel moderner alternatief voor de Corolla. Als Coupé was het ook nog een wat vlottere verschijning. Die hebben we hier voor ons, dankzij AutoWeek-forumlid XBXG. Bijna zeven jaar geleden schitterde er al eens een sedan in deze rubriek.

Deze Tercel uit 1981 heeft behalve zijn bijzondere achterruit die ook als achterklep fungeert (een beetje zoals je dat later zag bij de Volvo's 480 en C30) dezelfde heerlijk typische striping onder aan de flanken als die eerder gespotte Tercel. Verder zijn er wel wat verschillen, los van het feit dat het dus een Tercel Coupé is. Dit exemplaar oogt net even iets minder fris, al zullen we niet al te moeilijk doen. Hier en daar een klein randje roest en een deukje is geen schande na 42 jaar en zeker niet als je bedenkt dat de Tercels bij bosjes ten prooi vielen aan het grote roestmonster. Het is eigenlijk best leuk dat er wat leven aan zit, want het betekent waarschijnlijk dat-ie zonder al te veel kunst- en vliegwerk oud is geworden.

Een blik op zijn eigenaarhistorie wijst uit dat de Tercel mogelijk lange tijd in een showroom heeft gestaan. Van 1998 tot 2012 was hij in het bezit van een autobedrijf. Daarna had de auto een paar jaar een zakelijke eigenaar en daarna ging er pas weer een particulier mee aan de haal. Die hield hem zes jaar in bezit, tot 2021, waarna de vorige eigenaar er iets meer dan een jaar mee op pad was. De huidige eigenaar kocht hem in februari van dit jaar en heeft daarmee wat ons betreft een bewonderenswaardige keuze gemaakt. Dat moet wel een liefhebber zijn.