In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Toyota Carina ken je vast nog wel, maar het is dan wel even de vraag welke Carina je het meest voor de geest staat. Dit is een Toyota Carina II. In tegenstelling tot wat zijn naam suggereert, was dit niet de tweede Carina hier in Nederland; de Carina II begon hier één generatie eerder al als opvolger van de Carina. Hier zien we de tweede Carina II, die eigenlijk dus ook Carina III had kunnen heten. Inmiddels is deze Carina II waarschijnlijk wat verder weggezakt in het collectief geheugen dan de in Engeland gebouwde populaire Carina E die hierna kwam. Leuk dus dat we er dankzij AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder weer eens eentje zien.

In zijn tijd was zo'n Carina II al niet de meest flitsende verschijning, maar vooral een auto waarvan je op aan kon. Dit is één van de vele modellen waaraan het merk zijn betrouwbare reputatie te danken heeft. Dat beschouwd is het dus niet zo gek dat dit exemplaar er op 34-jarige leeftijd nog bij is, ware het niet dat Carina's bij bosjes het land verlieten voor een tweede leven in onder meer Afrika. Volgens onze gegevens staan er nog zo'n 140 van deze generatie op kenteken in ons land, waarvan nog maar grofweg 40 procent een geldige apk heeft. Zeldzaam zat.

Dit specifieke exemplaar komt uit 1992, het laatste jaar van de Carina II. Het is een XLi, dus een behoorlijk compleet uitgevoerde. Leuk om te zien dat zelfs de originele wieldoppen nog aanwezig zijn. Hiervoor is goed gezorgd, dat zie je wel. De huidige eigenaar is er kennelijk behoorlijk aan verknocht, want die doet alweer zo'n 17 jaar met de Carina II. Deze Toyota blijft waarschijnlijk voorlopig gewoon braaf waar hij is.