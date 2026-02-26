In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

We hebben er weer eentje te pakken hoor: een Amerikaan van haast fabelachtige proporties. In de jaren 60 en 70 groeiden de grootste modellen van de 'Grote Drie' uit tot ware kolossen, waar zelfs een hedendaagse Mercedes-Maybach S-klasse een klein beetje bleek van wordt. Kijk deze door Rutger DC gespotte Chrysler Town & Country uit 1973 eens. In beginsel was dit model al ruim 5,7 meter lang, vervolgens kwam er vlak voor de generatiewissel nog eens bijna 13 cm bovenop door de bumperrozetten die er vanwege nieuwe wetgeving in 1973 op kwamen. De zes meter wagenlengte kwam daarmee wel erg dichtbij. De Town & Country van 1974 was juist weer een stukje korter.

Hoewel deze Chrysler zelfs ietsje langer is dan de huidige Rolls-Royce Phantom (niet de EWB), verbleekt hij op zijn beurt nog wel weer bij de langste reguliere serieproductieauto ooit. Die had bovendien een nóg grotere motor, deze Chrysler heeft 'slechts' een 7,2-liter V8. Heerlijk, zo op de vooravond van de oliecrisis. Die V8 was vooral erg goed in het omzetten van zoveel mogelijk liters benzine in een niet veel meer dan acceptabel vermogen. 218 pk, om precies te zijn. Dat hielp het slagschip in zo'n 12 seconden van 0 naar 100 km/h en maakte een topsnelheid van 179 km/h mogelijk. Voor zover we terug kunnen vinden was het gemiddelde verbruik zo'n 1 op 4,5.

Het verbaast ons om die reden enigszins dat de Chrysler niet van een lpg-installatie is voorzien, zoals je dat bij dergelijke Amerikanen vaak ziet. Nee, hier gaat gewoon enkel onversneden benzine in. Niet alleen in het gebruik wordt de hand dus niet bepaald op de knip gehouden, het ziet er ook naar uit dat de Chrysler in een keurige staat verkeert. Iemand steekt hierin sinds de import in 2020 vermoedelijk best een stevige duit. Daarvoor kunnen we alleen maar ontzag opbrengen. Ontzagwekkend, dat woord past hoe dan ook bij deze Chrysler.