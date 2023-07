Toyota presenteerde deze week een geheel nieuwe C-HR. Waar de eerste C-HR in 2016 het rijk redelijk alleen had, belandt de nieuwe generatie tussen de Yaris Cross en de Corolla Cross in het gamma. Maar is daar eigenlijk wel ruimte?

We hebben de laatste jaren vaak genoeg gezien dat er volgens veel autofabrikanten niet zoiets bestaat als ‘te veel SUV-achtigen’. Een Volkswagen Taigo past kennelijk prima naast een T-Cross en een Renault Arkana zit volgens Renault de Captur en de Austral echt totaal niet in de weg. Toyota is ook een klassiek voorbeeld. Het merk voegde ongeveer een jaar geleden de Corolla Cross toe aan het aanbod, in het gat dat kennelijk bestond tussen de C-HR en de RAV4. Nu wordt die C-HR vervangen en is de vraag dus andersom: is er nog wel ruimte voor de ‘Coupe High Rider’ tussen de kleinere Yaris Cross en de grotere Corolla Cross?

Eerlijk is eerlijk: het verschil tussen de drie modellen zit hem natuurlijk voor een belangrijk deel in de uitstraling. De Yaris Cross is een geinig, maar vrij rechttoe-rechtaan SUV-tje op basis van de Yaris, de Corolla Cross een ronduit brave cross-over op basis van de Corolla. De C-HR staat meer op zichzelf en lijkt in design-opzicht eigenlijk in niets op andere auto’s, binnen of buiten Toyota. Zijn veel meer coupé-achtige koets stelt uiterlijkheden sowieso veel meer vóór functie, daar waar de twee Cross-modellen dat nadrukkelijk andersom doen. Dit geldt trouwens voor zowel de buiten- als de binnenkant.

Maatvoering

Toch is het interessant om met de specificaties in de hand eens te bekijken hoe de drie modellen zich tot elkaar verhouden. De nieuwe C-HR is met een lengte van 4,36 meter drie centimeter korter dan zijn voorganger. Daarmee is hij nu precies tien centimeter korter dan een Corolla Cross. De afstand tussen de C-HR en de Yaris Cross wordt logischerwijs kleiner, maar is met 19 centimeter nog altijd aanzienlijk. Evengoed schuift de C-HR wat meer op naar een middenpositie.

In de breedte krijgt de C-HR er juist 3 centimeter bij. Met 1,83 meter is hij nu nota bene 5 millimeter bréder dan zijn grote broer, de Corolla Cross. De afstand tot de Yaris Cross wordt vergroot tot 6,5 centimeter. De C-HR is met 1,76 meter juist wel weer even hoog als een Yaris Cross en dus 6 centimeter lager dan een Corolla Cross. De wielbasis dan? Die van de nieuwe C-HR is met 2,64 ongewijzigd ten opzichte van de oude. De voor- en achteras van de C-HR staan daarmee even ver uit elkaar als bij de Corolla Cross, en 8 centimeter verder dan bij de Yaris Cross.

Aandrijflijnen

Ook als het gaat om aandrijflijnen zit de C-HR niet geheel verrassend dichter bij de Corolla Cross dan bij de Yaris Cross. Laatstgenoemde is immers een zogenaamde B-segmenter en wordt dus aangedreven door de 1.5-driecilinder-hybride-combinatie uit de reguliere Yaris, terwijl de Corolla Cross én de C-HR allebei worden geleverd als 1.8 Hybrid en 2.0 Hybrid. Die leveren in beide auto’s respectievelijk 140 en 198 pk. De C-HR voegt echter nog een zeer interessante versie toe: een plug-in hybride. Als PHEV levert de auto maar liefst 223 pk, terwijl dit de enige van de drie Toyota-SUV’s is die je thuis kunt opladen. Bij de grotere RAV4 kan dat trouwens ook, maar die houden we voor vandaag verder buiten beschouwing.

Concurrenten

Hoezeer de segmenten tegenwoordig door elkaar lopen, wordt het meest duidelijk in de categorie 'compacte SUV's en cross-overs'. Neem de eerdergenoemde Volkswagens T-Cross en Taigo. Die beconcurreren door hun formaat en platform allebei de Yaris Cross, maar toch zit de Taigo door zijn sportievere vorm en hogere prijskaartje ook wel in het vaarwater van de C-HR. De grotere T-Roc doet dat ook, maar is als 'hoge Golf' toch ook een alternatief voor de Corolla Cross. Dat klopt dan weer deels ook voor de Tiguan, die als wat forsere SUV echter toch vooral de aanval opent op de RAV4. Pakken we het gamma van Kia erbij, dan ontstaat er een soortgelijk beeld. Kia's B-segment-cross-over en dus Yaris Cross-concurrent is de matig populaire Stonic, die door zijn veel lagere koets echter duidelijk anders is dan de hoge Yaris Cross. Een trede hoger vinden we bij Kia zowel de Niro als de Xceed. Laatstgenoemde is door zijn sportievere vorm vrij C-HR-achtig, maar de Niro sluit met zijn hybride aandrijflijnen weer beter aan bij dat model. Tegenover de Corolla Cross zouden we dan een Sportage kunnen zetten, al geldt ook hier dat die grotere SUV ook de RAV4 op zijn pad vindt. Kortom: het 'in hokjes verdelen' van het hedendaagse autolandschap is bijna onmogelijk. En het leven van een AutoWeek-testplanner niet altijd gemakkelijk.

Samenvattend

De Toyota C-HR is tien centimeter korter dan een Toyota Corolla Cross en 19 centimeter langer dan een Toyota Yaris Cross. Hij is even hoog als die Yaris Cross, maar deelt zijn breedte en wielbasis met de Corolla Cross. De Toyota C-HR biedt ook meer motorkeuzes dan de beide Cross-modellen, want de C-HR is er als enige van de drie ook als plug-in hybride. Een belangrijk onderscheid met de twee andere modellen zit in het design, dat bij C-HR is sportiever, gewaagder en meer ‘eigen’ is. De nieuwe Toyota C-HR is er ook als plug-in hybride, voor de Yaris Cross en Corolla Cross geldt dat vooralsnog niet.